Jessica affronta Alessandro, si sente presa in giro: la replica di Basciano

Jessica Selassiè sembra proprio non volersi rassegnare all’evidenza. Non si arrende e non demorde, convinta di poter interessare ad Alessandro Basciano, nonostante quello che è successo con Sophie. Dopo la chiacchierata con Manuel, la principessa ha continuato per la sua strada, nonostante il Bortuzzo le abbia detto in modo molto chiaro non solo che non vale la pena andare dietro a una persona che non manifesta interesse, ma le abbia anche fatto notare l’atteggiamento di Sophie. Per tutta risposta, la principessa, si è accozzata alla Codegoni, per evitare che lei e Alessandro potessero anche solo fare due chiacchiere. E il Basciano si è allontanato da entrambe…Jessica poi ha cercato un confronto con il giovane ligure, per provare a capire quello che sta succedendo. “Sei entrato dicendo che ti interessavano Soleil e Sophie, poi la prima è legata fuori, la seconda legata con Gianmaria. Così ti sei buttato su me dicendo ‘è carina e simpatica’, ma appena Sophie si è staccata da Gianmaria tu ti sei buttato su lei come un segugio. Mi sono sentita presa in giro” ha detto Jessica al Basciano…

La risposta di Alessandro Basciano a Jessica

Ecco da casa la sensazione è che Jessica, pari pari a come aveva fatto Lulù con Manuel, si sia leggermente incollata all’idea di avere un fidanzato nella casa, una sorta di ossessione…

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha quindi risposto: “Io sono entrato qua e rido e scherzo con tutti. Ok? Se lo faccio io c’è un doppio senso in tutto quello che faccio. Detto questo, l’ho detto anche in confessionale, non rimangio quello che penso su di te. Questo però non vuol dire che si devono creare situazioni dove non ci parliamo o di imbarazzo. Io ad oggi non mi sono baciato con nessuna.“

E ancora: “ Però capisci? Se Biagio abbraccia Soleil non succede niente, se io abbraccio Soleil significa che ci sto provando. Se io parlo con te e ti faccio come battuta ‘sarò il tuo principe’ significa che ci sto provando, se te lo dice Davide non succede niente. Sono sempre stato coerente e sincero.”

Basciano ha cercato di mettere le cose in chiaro: “Io parlo con tutte allo stesso modo, ma come ho fatto con Sophie ieri notte potrebbe succedere anche con te che parliamo tutta la notte insieme. Ma non ci sarebbe un secondo fine. Io non sono qua dentro per trovare l’amore della mia vita, sono qua per giocare e conoscere le persone. Se ci sei rimasta male per qualcosa me lo dici, io non ti ho presa in giro”.

