Jessica ha capito di esser stata presa in giro da Sophie: ci pensa Manuel a consolarla

Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 6 è successo un po’ di tutto, altro che clima natalizio. Se infatti in un primo momento Alessandro Basciano si era avvicinato a Soleil Stasi, dicendole che non stava giocando ma che aveva voglia di conoscerla meglio, dopo che la influencer ha messo dei paletti, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha cambiato direzione. Sophie nel frattempo aveva chiuso la storia con Gianmaria ma allo stesso tempo, aveva detto a Jessica, che si era confidata con lei in lacrime, che si sarebbe fatta da parte, visto che c’era una sorta di interessamento. In realtà però, pochi minuti dopo le confidenze che la principessa le aveva fatto, la Codegoni è finita sotto le coperte in compagnia di Alessandro Basciano e ha anche parlato di quello che la principessa le aveva detto, facendo la spia ( non una cosa molto bella bisogna dirlo). Poche ore fa Jessica si è resa conto di quello che sta succedendo e ha trovato in Manuel, una persona pronta ad ascoltarla e a darle dei consigli, dopo aver capito di esser stata in qualche modo tradita da colei che si professava “amica”.

Manuel consola Jessica delusa dal tradimento di Sophie Codegoni

“Ti auguro che trovi uno che si innamori davvero di te e delle cose che hai e che gli altri non hanno. Hai dei bei modi di fare, una gentilezza unica. Ci vuole uno che si appassioni a te. Poi è impossibile che a uno possa piacere sia te che Sophie. Io ad esempio sono preso da Lulù e non mi può piacere un’altra qua dentro. […] Posso dirti che sei bella e buona, ma se tu non ci credi per prima è inutile. Sappi che ti capisco, se mi dicono sei forte, sì va bene ma se poi non credo di esserlo io. Ci vuole un po’ di autostima“ ha detto Manuel alla Selassiè spiegandole anche che una volta fino il gioco avrà modo di incontrare e conoscere un maggior numero di persone, magari qualcuno che l’ha seguita e apprezzata in questo percorso nella casa del Grande Fratello VIP 6.

Dopo essersi sfogata con quella che credeva essere una amica, Jessica ha capito che in realtà la Codegoni ha fatto una sorta di doppio gioco. E ha commentato: “Sono rimasta delusa dal modo di fare di lui. Poi anche da lei perché mi ha mentito, perché era ovvio che le piacesse e invece me l’ha negato. Mi ha detto ‘ma figurati che se ti interessa a te mi faccio da parte’. Alla faccia, ha fatto mille passi in avanti con lui. Quindi lì mi prendi in giro. Poi sai cos’è, quando nessuno ti considera, poi inizi a non apprezzarti“.

