Biagio d’Anelli al vetriolo contro i vipponi: “Falsità pazzesca, hanno fatto branco”

Biagio d’Anelli si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e nelle ultime ore, partecipando a Pomeriggio 5 e anche a Casa Chi, ha voluto dire la sua su quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP 6 ma anche su alcuni concorrenti con i quali ha vissuto un mese per il gioco. Conferma senza dubbio il suo interesse per Miriana Trevisan ma soprattutto spiega quello che pensa di alcuni vipponi che non hanno conquistato a quanto pare la sua stima.

Biagio parla quindi di quello che fino a questo momento ha potuto rivedere: “Se da fuori a dentro ho cambiato idea su qualcuno? Piuttosto direi che ho cambiato idea su tutti. Nel male Manila, Giucas Casella, Carmen Russo, perché poi di loro ho rivisto dei video particolari. La cosa che mi fa ridere è che hanno una falsità pazzesca che hanno acquisito in questi tre mesi in cui hanno fatto branco. “

E pensare che lunedì sera Biagio era corso da Manila a dirle che era una persona speciale, dopo il post di Clarissa contro di lei. E invece a quanto pare, in poche ore ha cambiato subito idea tanto che commenta: “Manila ad esempio è venuta vicino a me a dirmi ‘sei un vero uomo, ti stai dichiarando a Miriana’. Poi però lei si nasconde con Carmen e Katia in bagno a dire che la mia era tutta una strategia. Hanno detto che avevo pianificato di conquistare Miriana. la verità è che io di lei mi sono innamorato. Come possono queste persone avere la faccia di bronzo di offrirmi il caffè con il sorriso, però poi sparlano di me in camera? Io la notte al posto loro non dormirei”.

Non finisce qui.

La dura critica di Biagio d’Anelli a Giucas Casella

“Ho visto cose davvero brutte. Giucas Casella oggi ha fatto delle rivelazioni su di me che pare stia facendo un altro reality. Non ha capito che sta al GF Vip. Miriana davanti a lui con gli occhi a cuore gli confessa che mi ama e lui le risponde ‘no tesoro era tutta strategia, fidati che io lo conosco benissimo’. Una volta soltanto ho mangiato con Giucas Casella e basta“ ha detto Biagio. Non ha speso belle parole neppure per Sophie Codegoni, che reputa falsa come delle banconote del Monopoli. Lo rivedremo presto nella casa del GF VIP per un confronto con i suoi ex coinquilini?

