Sonia Bruganelli sostituita al GF Vip dalla storica ex di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è già a Dubai ma la sua poltrona al GF Vip non resta vuota: Alfonso Signorini ha pensato di sostituire la sua opinionista con la storica ex fidanzata di Paolo Bonolis. Alla fine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip la Bruganelli ha annunciato la sua assenza nella puntata di lunedì 3 gennaio. Aveva già organizzato il Capodanno al caldo e non intende ovviamente rinunciare. Non è una scelta legata al recente battibecco in diretta con il conduttore e sembra che anche la sostituzione non sia una ripicca di Signorini. Il gossip si è già scatenato prevedendo chissà cosa con l’arrivo di Laura Freddi al posto di Sonia Bruganelli. La moglie di Bonolis ha però già fatto sapere che è una scelta fatta in collaborazione tra il padrone di casa del GF Vip e lei, quindi nessuna cattiveria. La scelta però resta interessante.

Laura Freddi al posto di Sonia Bruganelli ma solo per una puntata

Finalmente Laura Freddi torna in tv e ci piace pensare che sia proprio questa l’intenzione. Laura Freddi e Adriana Volpe saranno una coppia più convincente? Messa da parte l’ipotesi della vendetta di certo la scelta di sostituire la moglie di Bonolis con l’ex fidanzata potrebbe essere vincente. Ricordiamo però che non c’è alcuna gelosia tra le due donne, che Laura e Sonia da anni sono in ottimi rapporti, anche perché sono entrambe felici accanto ai rispettivi compagni.

La Bruganelli sarà assente in tv ma non fa mancare la sua presenza sui social. E’ capace di generare un bel po’ di invidia mostrando solo qualcosina della sua vacanza a Dubai. Prima il comodissimo volo, poi il buongiorno con una vista spettacolare. In tanti stanno già commentando in modo negativo l’atteggiamento di Sonia, capace di ostentare. Lei più volte ha spiegato che non mostrerà mai le lacrime, lasciando intendere a chi vuole capire che esistono anche quelle nella sua vita.

