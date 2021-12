Dopo Manuel Bortuzzo altri due vipponi vogliono lasciare il GF VIP 6: chi sono?

Manuel Bortuzzo ha già detto ai suoi amici nella casa del Grande Fratello VIP 6 che molto presto lascerà il reality. Non è una sorpresa, perchè si sapeva che il giovane concorrente, sarebbe dovuto uscire per pubblicizzare il film dedicato proprio alla sua storia, che andrà in onda tra l’altro in Rai. Pensare di resta in un gioco su Mediaset, era quindi parecchio improbabile e infatti, dopo le feste, Manuel lascerà la casa del Grande Fratello VIP per tornare alla sua vita reale. Ma non sarà il solo a lasciare il gioco. Poco sappiamo di Katia Ricciarelli, che aveva detto di essere destinata a stare poco in casa, mentre invece si è ambientata così bene, da non voler più andare via. Circolano voci sul contratto di Valeria Marini ed Nathaly Caldonazzo, che sarebbe un contratto a tempo “determinato” se così possiamo dire. Neppure queste sono però certezze. Ma ci sono invece altri due concorrenti che nelle ultime ore avrebbero rivelato di essere pronti a lasciare il reality di Canale 5.

Chi sono?

Grande Fratello VIP 6 news: i vipponi pronti a lasciare il gioco

Sembra che anche Gianmaria Antinolfi sia pronto a lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6. Il concorrente ne avrebbe parlato con gli altri inquilini spiegando che non arriverà alla fine di gennaio. Potrebbe uscire tra una decina di giorni, insieme a Manuel Bortuzzo o al massimo, entro due settimane. Sembra quindi essere cosa certa il suo abbandono.

Secondo quanto ascoltato da alcuni spettatori durante una conversazione tra i vipponi, anche Soleil Sorge sarebbe pronta a lasciare a gennaio la casa del Grande Fratello VIP 6 ma in questo caso non ci sarebbero molte certezze…Probabilmente molto dipenderà anche dai nuovi ingressi e da quello che succederà nelle prossime settimane. Staremo a vedere!

Nel frattempo questa sera i vipponi festeggeranno il Capodanno nella casa del Grande Fratello VIP 6 come era accaduto anche ai loro colleghi, lo scorso anno!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".