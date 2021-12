Manuel Bortuzzo si prepara a lasciare il GF Vip: come reagirà Lulù?

Manuel Bortuzzo non arriverà alla finale del GF Vip, ha già deciso che presto lascerà il reality. L’ha confidato senza giri di parole ad alcuni dei suoi coinquilini. Ad accorgersi subito che c’era qualcosa di diverso in Manuel è stata Katia Ricciarelli. Bortuzzo abbandonerà il Grande Fratello Vip a metà gennaio, ha già anticipato le possibili date dell’addio. Il tempo di permanenza nella casa per lui è finito. Quattro mesi è davvero tanto, arrivare fino a marzo per alcuni è impossibile. Manuel Bortuzzo ha affrontato momenti difficili anche per la sua salute ma è andato avanti. Anche suo padre aveva anticipato che sarebbe uscito prima, anche per alcuni impegni di lavoro. Il tempo sta per scadere, Manuel Bortuzzo festeggerà il Capodanno e la chiusura delle feste, poi dovrà salutare tutti, anche la sua Lulù.

Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip a metà gennaio

La data precisa non c’è, ma le due presunte sono il 14 o il 17 gennaio. Mentre Katia Ricciarelli parlava del suo crollo ha indicato Manuel: “Vedo che anche lui ce l’ha”. Il nuotatore ha così trovato il modo per annunciare l’addio: “Ma io lascio, io me ne vado. O il 14 o il 17… Perché pensavi che arrivavo fino a marzo? Ma no!”.

Chiarissimo Manuel ma l’ha già comunicato a Lulù? Il rapporto tra i due è diventato molto più forte. Dopo tanti tira e molla e l’impressione che Bortuzzo non volesse più avere accanto la principessa adesso sono inseparabili, hanno trovato il loro equilibrio, ma cosa c’è davvero tra i due? La storia continuerà anche fuori dalla casa del GF Vip? Per il momento la curiosità è scoprire come reagirà Lulù Selassié all’uscita di scena del suo Manuel. Possiamo già immaginare qualcosina, o forse Lulù sorprenderà tutti con la sua nuova maturità.

