Tra Lulù Selassiè e Manuel esplode l’amore. Bortuzzo commenta: “Appena esci ti sequestro”

Certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano…E’ quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 6 tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. E se la principessa è stata sempre coerente, sin dal primo momento, dichiarandosi persa del giovane veneto, è l’atleta a lasciarci qualche dubbio. Sinceramente quello che sta succedendo nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 6 per noi è totalmente inspiegabile, visto quello che era stato l’atteggiamento di Manuel fino a una settimana fa. Cosa che ci porta a pensare molto. E’ possibile che Manuel si fosse fatto influenzare da altre persone, magari anche da persone che dall’esterno lo invitavano a non stare insieme a Lulù e che invece provasse qualcosa per lei? Un po’ complicato ma potrebbe essere. Diciamo complicato perchè il primo a stupirsi della ritrovata passione tra Manuel e Lulù è stato Aldo Montano, che pensava realmente, dopo tre mesi, di conoscere i sentimenti del Bortuzzo per la principessa. E invece anche lui si sbagliava. Per cui è davvero difficile capire come sia stato possibile che dopo tutto questo tempo passato a criticare Lulù, il suo modo di essere, il suo modo di fare, improvvisamente, quando mezza Italia ti è virtualmente contro, tu cambi modus operandi. Che stranezza, che coincidenza. Ma si sa, a pensar male…

Che poi anche Clarissa, la sorella di Lulù, dopo aver visto tutto da fuori, ha parlato di amore tossico, di una relazione che non avrebbe portato a nulla, se non a una ennesima illusione per sua sorella. Per cui dobbiamo dirlo: abbiamo visto tutti lo stesso film. Un film però che sta avendo un clamoroso finale con colpo di scena visto che Lulù e Manuel ormai sono inseparabili. Baci, abbracci, coccole e non solo in privato ma anche davanti agli altri concorrenti, una cosa che il Bortuzzo ha sempre detto di odiare. Come si cambia eh…

E’ di nuovo amore tra Manuel e Lulù: è tutto vero?

Ieri poi Manuel ha speso delle belle parole per Lulù che è rimasta scioccata in positivo: “Appena esci ti sequestro, ti lascio un po’ per la famiglia però finiti i giri famigliari, sei mia”. Manuel ha anche parlato delle parole di Clarissa a sua sorella e ha spiegato: “Mi dispiace che fuori non sia stato capito quello che c’è stato fra noi, Clarissa ti ha detto ‘vai da sola’, questa cosa mi è dispiaciuta. Non posso pretendere che tutto sia capito, per questo mi dispiace.”

Qui si continua a sentire puzza di bruciato, permetteteci. Magari ci sbagliamo eh e come si suol dire in questi casi: solo il tempo ci darà tutte le risposte del caso.

