Lulù e Manuel si baciano di nuovo con passione, Clarissa commenta: “Ennesima illusione”

Qualche giorno fa, dopo aver visto tutti i video e molti dei contenuti che non aveva avuto modo di conoscere, Clarissa Selassiè aveva commentato senza mezzi termini la storia tra Manuel Bortuzzo e sua sorella. Clarissa senza troppi dubbi, aveva detto che la storia tra i due era una relazione tossica e che sperava che sua sorella si liberasse il prima possibile di Manuel. Avevamo lasciato Lucrezia qualche puntata fa, dire che ci aveva messo una montagna sopra alla relazione con Manuel, l’abbiamo poi ritrovata tra le braccia del Bortuzzo ieri, mentre si scambiavano baci passionali. Sono bastate le scuse di Manuel, che ha ammesso alcuni dei suoi errori, a far crollare di nuovo la Selassiè, che in realtà non si era mai allontanata. Perchè si sa, i fatti sono una cosa, le parole un’altra.

Clarissa, adesso è fuori dalla casa e ha modo di osservare meglio la situazione, con maggiore lucidità. Nelle ultime ore, dopo questo riavvicinamento tra Manuel e Lulù, non si è detta troppo convinta di quello che sta succedendo e pensa che sua sorella, per l’ennesima volta, potrebbe restarci male.

“Cosa ne penso? Che fa solo male a Lulù perché rischia di illudersi di nuovo. Un’illusione per la terza volta, che non le farebbe bene, non le permetterebbe di godersi la sua esperienza. Ogni volta che supera la cosa, in qualche modo si torna al passo di prima e vorrei tanto evitarlo” ha detto Clarissa intervistata dai giornalisti di Fanpage.it.

Clarissa spiega come stanno per lei le cose: “Per me la situazione è un po’ esagerata, forse si è visto solo il 50% di quello che c’era veramente nella casa. Ho visto clip poco carine dove è stato detto che Lulù è una stalker. Dopo che lei ha subito lo stalking per sei mesi quando era minorenne e ha avuto questo dolore fortissimo, definirla così mi è sembrata follia. Io, Jessica, Miriana e Adriana Volpe, le abbiamo consigliato di amarsi di più e di pensare a se stessa, facendo il suo percorso.“

Vedendo anche da fuori quello che è successo, la più piccola delle principesse commenta: “Sicuramente ha avuto atteggiamenti sbagliati, da donna insicura che pretendeva troppo quando lui quelle cose non gliele poteva dare. Però ho visto un tentativo di denigrarla, umiliarla pubblicamente e farla passare per quello che non è. È tutto tranne che bugiarda. Io so quello che si sono detti e li ho anche visti scambiarsi sguardi e carezze da cui si capiva che era molto preso anche lui.“

In realtà Lulù non è stata sempre del tutto sincera. Ad esempio aveva detto di non essersi innamorata di Manuel mentre invece, già un mesetto fa gli aveva scritto sul palco della mano “ti amo”. Giusto per mettere i puntini sulle i ecco!

