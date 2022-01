Giacomo Urtis e i regali richiesti da Miriana Trevisan a un suo amico: conferma e rilancia

Si è scusato Giacomo Urtis per le cose dette sul conto di Miriana Trevisan ma a quanto pare, solo per il modalità ( ossia per il fatto che lo abbia detto nel corso di una puntata). Poi però ha ribadito i concetti: in primis ha nominato Miriana, poi anche nel confronto con Biagio ha detto che non ha inventato nulla, che ha solo sbagliato a dirlo. Per chi non lo sapesse, si parla delle dichiarazioni del chirurgo, che parlando con Soleil le aveva confidato che un suo amico, prima che la Trevisan entrasse nella casa, le aveva dovuto regalare, su sua richiesta, oggetti di valore, da scarpe a vestiti, per oltre 30 mila euro. E su questo argomento, nonostante le scuse fatte in puntata, Urtis è tornato alla fine della diretta.

Giacomo Urtis conferma le cose dette su Miriana Trevisan e rilancia

“Tutto vero, io ho saputo quello che ho detto. Amore io ho raccontato dei dati di fatto. Non è che ho pensato altro o giudicato. Mica l’ho criticata o giudicata per quello che è successo. Mi dispiace, non c’ho pensato, che devo fare? Tanto domani mattina le richiedo scusa per averlo detto in televisione. Sono dei dati di fatto, mica è per forza sbagliato. Magari non lo dovevo dire, però l’ho detto. Sono cose che mi hanno detto per certe. Non è un conoscente, ma un carissimo amico mio con cui ceno quasi tutte le sere“ ha detto Giacomo Urtis, ribadendo quindi i concetti già espressi.

Soleil che forse si è resa conto della caduta di stile del suo amico, ha comunque cercato di ridimensionare le cose e ha detto: “Infatti non l’abbiamo giudicata, anzi. Magari le regalassero a me cose così. Il mio ex mi ha regalato un foglio bianco stampato con sopra la cartolina della Tailandia. Mi disse che mi avrebbe portato lì con la foto stampata e basta. Non mi c’ha mai portato. Però conta il pensiero. Lui l’ha avuto e non ha mai provato a realizzarlo. […] Lui ha detto che lei si è fatta fare dei regali da un tipo, mica cose più gravi che prendeva soldi“.

Miriana nel corso della diretta si era detta schifata per quello che aveva sentito e alla fine della puntata, parlando con gli altri, ha spiegato che chiederà di sentire i suoi avvocati per decidere come muoversi. E lo stesso farà Pago, che ha comunicato che procederà per vie legali, dopo le cose pesantissime dette ieri nella puntata da persone come Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".