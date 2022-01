Il padre di Manuel Bortuzzo: “Lascia il GF Vip è dimagrito 7 chili, non chiede mai nulla”

E’ evidente che il padre di Manuel Bortuzzo non veda l’ora che lui lasci la casa del GF Vip. E’ preoccupato e a Fanpage spiega le ragioni per cui Manuel uscirà presto dal gioco. Manuel Bortuzzo non pagherà la penale prevista per chi abbandona il reality show prima dell’eliminazione o della finale; la ragione è nei motivi di salute che per Franco Bortuzzo sono palesi. Tra una decina di giorni o poco più il nuotatore dirà addio al Grande Fratello Vip, è dimagrito troppo, ha perso sette chili e nelle sue condizioni non può permettersi una sofferenza del genere.

Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip, forse lo porterà a casa Aldo Montano

Manuel ha già anticipato ad alcuni dei suoi coinquilini che andrà via, che il 14 o il 17 aprirà la porta rossa, non resterà oltre. E’ suo padre a spiegare che non sta bene, lo racconta al telefono: “Va malissimo. Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti”.

Franco Bortuzzo è preoccupato e non racconta dei motivi di lavoro di cui si vocifera da tempo ma solo della salute. Fa notare che il nuotatore non chiede mai nulla da mangiare, che si accontenta di quello che gli danno senza dire nulla, che non si avvicina mai alla cucina.

“Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco” e nelle ultime parole c’è anche altro. Non sembra interessargli più il gioco ma chissà se ancora gli interessa Lulù. Da quando è andato via Montano non è più a suo agio, forse sarà Aldo a riportarlo a casa e a iniziare con lui un nuovo percorso.

