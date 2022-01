Alessandro salva Gianmaria, Sophie sbotta dopo la diretta delusissima

E’ stata una puntata bizzarra quella in onda ieri del Grande Fratello VIP 6. Da settimane i concorrenti sperano di non dover più dare l’immunità e scegliere il preferito, per poter votare chi vogliono. Ma non è ancora successo, per cui in questo appuntamento a sorpresa, sono stati chiamati nuovamente a fare il nome del preferito. Nulla di diverso dal solito, anche questa volta, tra i più votati, ecco spuntare Katia Ricciarelli ma non solo…Una delle scelte che ha lasciato tutti parecchio basiti è quella di Alessandro Basciano. Già perchè se il voto di Lulù, che ha fatto il nome di sua sorella Jessica, si può ben interpretare ( Manuel è anche pronto a lasciare la casa del GF VIP 6 per cui poco gliene frega di essere immune), quello di Basciano lascia tutti parecchio senza parole. La Codegoni, chiaramente, ha fatto il suo nome, salvandolo mentre Alessandro ha eletto come suo preferito Gianmaria…Bizzarro, davvero…

Lo sfogo di Sophie dopo la puntata

L’ex tronista, una volta terminata la puntata, ha quindi sbottato: “Io a differenza sua le cose le dimostro con i fatti, io parlo poco e dimostro tanto. Lui parla tanto e dimostra poco. Io ho chiuso subito una situazione, mi sono esposta, ho fatto, ho rischiato. Le parole volano, sono i fatti che uno deve apprezzare. Questa è l’ennesima dimostrazione che ho fatto io a lui. Non ho votato Giacomo che è un mio amico anche fuori o Jessica che è una mia amica, ho votato lui. La prossima volta voto i miei amici”.

Giucas Casella si è schierato assolutamente dalla parte di Sophie che poi ha commentato: “Basciano ha votato Gianmaria, pensa te. Alessandro si sarà messo d’accordo con Gianmaria, ma anche meno. A me essere la preferita della casa non me ne frega niente, ma di lui sì: devo essere io la sua preferita, non deve esserlo Gianmaria. Adesso però lo dico: inizio a dimostrare meno. Lui parla, parla, parla.. Mi dice ‘se tu vai via da qui io vengo via con te‘, ma a fatti? Ora inizio anche io a non dimostrargli niente come fa lui, voglio vedere.”

