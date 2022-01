Alessandro parla con Sophie e spara a zero su Jessica: “Se io le do modo lei ci sta al 100%”

Lo avevamo lasciato nel giardino in preda a una crisi esistenziale, lo ritroviamo in cucina a sparlare di Jessica Selassiè. Stiamo parlando di Alessandro Basciano che ieri sera, è tornato a parlare con Sophie di quello che sta succedendo tra loro e non solo. Dopo un momentaneo allontanamento, i due si sono ritrovati anche se questa storia va avanti tra alti e bassi. Ieri sera in cucina hanno iniziato a parlare di quello che è l’atteggiamento di Jessica Selassiè. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne non ha dubbi: la principessa ha una cotta per lui e se le dovesse dare modo, a suo dire, lei non si farebbe problemi a iniziare una storia, nonostante la sua amicizia con Sophie. Parole che la Codegoni non ha voluto neppure ascoltare ma la conversazione c’è stata e forse ( magari perchè servirebbe ad animare un po’ la situazione) questa famosa clip sarà mostrata a Jessica…

Alessandro Basciano sparla con Sophie di Jessica Selassiè

“Lei si approfitta del fatto che tu sei molto paziente e fai finta di nulla. Però tu devi capire bene una cosa. Ti dico al 100% se io le do modo, lei ci sta anche davanti a te viene con me e se ne frega altamente dei tuoi sentimenti. Dai è vero e devi fidarti di quello che ti dico” ha detto Alessandro mentre Sophie gli chiedeva di non andare avanti in questo discorso perchè lei non vuole credere a un simile scenario.

Ma il Basciano ha continuato: “Lei con me va oltre l’amicizia e lo scherzo. E ti dirò che non dà lo stesso valore che dai tu alla vostra amicizia, non si cura. Guarda che non sono uno scemotto, se ti dico così è perché l’ho capito. Però ho fatto una scelta, voglio te e punto. Tu dedica più tempo a noi da qui in avanti. Lei è proprio spudorata questo, è matta, pazza.”

Quanto li schifo. Jessica per favore svegliati. #gfvip pic.twitter.com/Qf5zcqfEeJ — 𝕘 𝕚 𝕦 𝕝 𝕚 𝕒 💜 (@giul91) January 14, 2022

La Codegoni, dopo aver detto che non vuole neppure prendere in considerazione una situazione di questo genere ha poi commentato: “Però oggi ora che ci penso eravamo in confessionale e c’è stata una scena strana. Ho fatto una battuta del tipo ‘Va a finire che tra due anni a sposarti Ale sarai tu Jess e io invece farò la damigella’, ma ovviamente era uno scherzo. Lei tutta seria mi fa ‘per me va bene sì, se vuoi possiamo iniziare anche adesso’. “

E ha concluso: “Ti giuro, ci sono rimasta e mi sono detta ‘no, vabbè, fatemi uscire adesso da questo confessionale’. Sembrava seria quando ha risposto in quel modo, non puoi capire.”

