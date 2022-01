E’ guerra tra Sophie e Jessica che si nominano a vicenda: la principessa in lacrime

L’entrata della madre di Sophie Codegoni nella casa del Grande Fratello VIP 6 ha smosso un po’ la situazione. Peccato che la signora Valeria, con una certa insistenza, abbia fatto notare a sua figlia del comportamento, a suo dire poco sincero di Jessica, nei confronti dell’ex tronista, e si sia invece poco concentrata sul Basciano. Perchè più che l’amica che parla o sparla alle spalle, quello che dovrebbero far male, malissimo a una madre e a sua figlia, sono le parole pessime e irrispettose che Alessandro ha usato verso Sophie. Poi è sempre un giustificarsi su tutto: “avete tagliato questo, non volevo dire quello, ma l’ho detto anche di lei”. La verità è che Alessandro Basciano è un maschilista, egocentrico, che tra l’altro ha anche ben poco per tirarsela come pensa lui, perchè in giro, fidatevi, c’è la fila di persone più interessanti, per dirla come lui…E invece la madre di Sophie si è scagliata contro Jessica, che in puntata ha tenuto botta ma che subito dopo, la diretta del GF VIP è crollata. Del resto lei e Sophie si sono anche nominate, pensate un po’! Da mesi sperano che Katia Ricciarelli sia immune e poi si nominano tra di loro, c’è del genio in quella casa…

Jessica non ha preso benissimo le parole della madre di Sophie e dopo la puntata è stata male, e sapete chi l’ha consolata? Il Bel Basciano…

Lo sfogo di Jessica Selassiè dopo la diretta

Anche se Alfonso Signorini l’ha rincuorata, dicendole che a casa i telespettatori le vogliono bene, Jessica ha comunque accusato il colpo: “Mi hanno fatto passare da S, sono una persona con dei valori e sinceramente ci rimango male. La frase sulla dignità e l’orgoglio lo penso, ma non per Sophie, ma in generale: non possono lasciarsi ed infamarsi e poi fare Mimì e Cocò. “

E ancora: “Sua madre mi ha fatto passare per la S che ci prova col fidanzato della figlia, anche no. Erano loro a chiamarmi sempre e tirarmi in ballo, mi sono presa spazi che mi hanno dato loro. Mi dispiace passare per quella che non sono, perché non sono una S né una che ci prova con i fidanzati delle amiche.

Alessandro, vedendo Jessica un po’ turbata, ha cercato in qualche modo di consolarla: “Ricordati che fuori c’è una percezione diversa, io prima ho parlato con Sophie e le ho detto che a me dispiace moltissimo vederti così. Quello che percepiamo noi qua dentro lo sappiamo, ci divertiamo su sta cosa. Sophie ci è rimasta male per la frase sull’orgoglio e la dignità. Ha detto ‘io mi confido con Jessica e poi lei dopo va a dire così di me’. Non devi piangere perché hai un’immagine bellissima fuori, secondo me vincerai tu il Grande Fratello. So benissimo chi sei e non devi piangere. Sicuramente chiarirete, magari non subito.”

