Federica e Gianmaria insieme nella Love Boat ma in casa tutti li criticano: nessuno ci crede

Ieri sera, il pubblico del Grande Fratello VIP 6 che segue la diretta su Mediaset Extra, si è goduto la cena romantica che Gianmaria Antinolfi ha organizzato per Federica Calemme. I due hanno trascorso una serata romantica nella Love Boat, lontani dagli altri concorrenti che, approfittando della loro assenza, hanno sparlato di entrambi. Che cosa si pensa nella casa di questa coppia? Pare proprio che nessuno ci creda a un possibile rapporto tra i due. In generale, qualcuno crede a Gianmaria, altri invece neppure all’imprenditore. Ma è Federica quella su cui tutti hanno dubbi. In giardino, parlando con gli altri vipponi, Manila Nazzaro ha manifestato tutti i suoi dubbi sulla storia che sta nascendo tra Federica e Gianmaria. In particolare la Nazzaro ha dei dubbi soprattutto su Federica: “Certo lui potrebbe essere anche preso, è lei che non è presa da Gianmaria” ha detto Manila. Gli altri vipponi stentano a credere che che Gianmaria abbia prima amato Greta, poi si sia riavvicinato a Soleil, poi ci abbia provato con Sophie e infine con Federica. E’ questo il suo modo di fare o si comporta in questo modo per la visibilità? Sono tanti i dubbi di tutti i concorrenti…

Federica e Gianmaria: sta nascendo un nuovo amore?

E il pubblico che cosa pensa di questa storia d’amore agli arbori? Ci sono diverse opinioni: c’è chi ammira Federica e Gianmaria, che al momento ci vanno con i piedi di piombo, sottolineando che sono queste le vere storie, relazioni che nascono con il tempo. C’è chi fa notare che magari il fatto che Federica non si lasci troppo andare risiede solo nella voglia di conoscere meglio Gianmaria e nulla di più. E poi c’è una fetta di pubblico che invece la pensa come i vipponi, anche se trova un po’ troppo esagerato il modo in cui si prendano in giro questi due ragazzi e si sparli alle loro spalle.

A tal proposito, quando Gianmaria e Federica sono rientrati in casa, Alessandro, ha deciso di dire al suo amico che durante la loro assenza, alcuni concorrenti hanno parlato male di loro…Gianmaria reagirà oppure farà finta di nulla? E Federica, si sveglierà tirando fuori le unghie, dicendo anche la sua in questa vicenda? Staremo a vedere.

