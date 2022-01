Lulù delusa dall’alleanza tra Sophie e Soleil: “Si è legata a te perchè non la calcola più nessuno”

Lulù proprio non riesce ad accettare quello che sta succedendo in queste ore nella casa del Grande Fratello VIP 6 . E se da un lato, è stata la prima a dire a sua sorella di farsi da parte, e non stare vicino ad Alessandro e a Sophie quando sono insieme, dall’altro stenta a credere che la Codegoni abbia buttato vita 4 mesi di amicizia con Jessica, per trovare una nuova alleata in Soleil. La piccola Lulù non ha idea di quello che succede fuori, del fatto che a volte le alleanze e le amicizie siano imposte dalle agenzie e da chi tutela l’immagine di certi personaggi. Probabilmente se ne renderà conto tra un paio di mesi, quando questo gioco sarà finito e quando avrà modo di comprendere che i suggerimenti della madre di Sophie non servivano per proteggere una figlia ma per darle delle direttive…

Una cosa ormai chiarissima al pubblico a casa, cosa che sta distruggendo ovviamente, questa sesta fasullissima edizione del Grande Fratello VIP.

Lulù delusa dalle scelte di Sophie Codegoni

Lulù parlando con Sophie si è detta dispiaciuta, perchè pensava di aver trovato una amica...“Stai a fa l’amicona con questa. Ci stai insieme, ci ridi, guarda che io vedo tutto e ci rimango molto male. Quella è una persona che mi odia e tu ti fai prestare i vestiti da lei. Ti presto io i vestiti che sono molto più belli. Io ho pianto con Manu per questa cosa che combini. Stai con lei, vedrai poi. Te ne accorgerai in futuro. Io so che ho ragione e non mi sbaglio. Quella mi odia, stai con persone che mi odiano e questo è brutto! Vivi nel mondo delle favole svegliati.” ha detto Lulù a Sophie.

E ancora: “Ci fai l’amichetta perché te l’ha detto la mamma intanto. Mi dispiace per te perché capirai chi è quella quando sarà troppo tardi. Quella ci odia e odia pure te, si è attaccata soltanto perché non se la calcola più nessuno.”

La risposta di Sophie alle parole di Lulù

Sophie sembra comunque voler andare per la sua strada, con la linea maestra tracciata da sua madre. E alle parole di Lulù ha risposto: “Se sbaglio saranno cavoli miei, però seguo la mia testa. Non mi interessa di quello che c’è stato in passato con Soleil, se adesso sento verità io sto bene e sto anche con lei. Ti dico che a me dispiace soltanto perché metti in dubbio la nostra amicizia. Noi abbiamo un rapporto che va oltre tutto e tutti.”

E ancora: ” Non mi piace che metti in dubbio il nostro legame.Se devi lanciare frecciatine vieni qui e parlami in faccia, anche meno! Con Sole ce ne siamo dette di tutti i colori, ma sempre in faccia. Poi comunque lei per me c’è sempre stata quando non stavo bene e lo stesso ho fatto io per lei.”

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".