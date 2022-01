Bellifull finisce malissimo: Alfonso Signorini caccia Alex Belli dallo studio (VIDEO)

Puntata amarissima per Alex Belli quella del Grande Fratello VIP 6 in onda il 24 gennaio 2022. Amara perchè per la prima volta, Alfonso Signorini, non gli ha permesso di prendersi tutta la scena, come era successo in altri appuntamenti. E così il Belli, che aveva cercato di monopolizzare anche l’ultima puntata del GF VIP, è stato cacciato in malo modo dal conduttore. C’erano tutti i segnali ieri, che Signorini stesse per sbroccare. Ci aveva provato a fare chiarezza, a porre delle domande dirette al suo vippone. Ma come aveva già detto Adriana Volpe, il Belli andava avanti con una serie di super cazzole che non sono davvero piaciute a nessuno…E alla fine anche Signorini ha perso la pazienza e ha chiesto all’attore di lasciare lo studio per permettergli di lavorare.

“Adesso anche basta, scusa Alex. Per fortuna tu stasera non dovevi parlare e avevi scelto la linea del silenzio“ ha detto Signorini chiedendo ad Alex di rispettare il suo lavoro. Ma Belli ha continuato a parlargli sopra e a interrompere anche i vipponi che dalla casa cercavano di dire la loro.

Alfonso Signorini caccia Alex Belli dallo studio del GF VIP

Le parole del conduttore che non ha perso la calma ma la pazienza si:

Alex, intanto stai veramente rendendo difficoltoso il mio lavoro. (…) Se vuoi magari uscire. (…) Allora mi rivolgo agli autori, per favore lo accompagnate fuori, perché io non posso lavorare così. Siamo in diretta. Mi rifiuto di lavorare così. Vai pure fuori. Vattene fuori. Vai a fare l’imbonitore da un’altra parte“.

Belli – infuriato perché a suo dire tutti quanti stavano travisando il suo pensiero – ha quindi lasciato lo studio, facendo dei gesti anche parecchio eloquenti:

“Non si può lavorare così, anche nel rispetto al pubblico. (…) Non puoi venirmi a dire: ‘Stasera scelgo la via del silenzio, mi impedisci di fare il mio lavoro, di parlare, di spiegare a voi a casa che cosa sta succedendo. Se è necessario, si allontani pure dallo studio e mi lasci lavorare“.

In ogni caso la vicenda ha avuto comunque un lieto fine visto che, dopo la mezzanotte, Alex Belli ha avuto modo di rientrare in studio e di applaudire anche alle parole di Sonia che ha salvato Soleil e a quelle di Adriana che ha invece reso immune Delia.

Signorini sbatte Alex fuori dallo studio del GF VIP: il video

E voi che idea vi siete fatti di tutto questo teatrino? Show organizzato o realmente il conduttore questa volta ha perso la pazienza?

