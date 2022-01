Le donne pensano allo sciopero contro Barù: nessuna confidenza, ma c’è chi dice no

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 è in atto una sorta di sciopero della parola contro Barù. Il vippone infatti, avrebbe mancato di rispetto ad alcune concorrenti e per questo motivo, Nathaly Caldonazzo in qualche modo sta guidando questa rivolta. Una sorta di sciopero della parola: la concorrente ha suggerito di non dare retta a Barù, se nessuna di loro parla con lui, il nobile, non potrà fare tanto il galletto come è successo negli ultimi giorni. Il motivo di questo sciopero, sarebbe legato ad alcune parole molto forti che a detta di alcune donne, Barù avrebbe usato parlando di loro. Ma non solo. Anche Jessica si è detta stanca del fatto che lui continui a punzecchiarla ma che poi non abbia voglia di conoscerla bene, senza dare neppure una possibilità a questa storia. “Io ora chiudo tutto, per me basta così” aveva detto ieri Jessica parlando con le amiche, dicendo di aver trovato un muro e se c’è una persona che non vuole conoscerti, non si va avanti, si chiude e basta. Per Lulù Selassiè invece Barù sta giocando, vuole prendere un po’ il posto di Alex Belli o di Aldo Montano, come uomo alpha nella casa ma sta sbagliando i modi.

Non tutte le donne però la pensano come Nathaly Caldonazzo e Sophie e Federica, informate di questa cosa dello sciopero della parola, hanno detto di non voler in nessun modo aderire.

E’ rivolta contro Barù: inizia lo sciopero della parola

Sophie si è distaccata dalle posizioni prese dalle sue amiche e ha sottolineato: “Ma no dai, le sue battute non sono offensive. Ha un umorismo inglese che ci sta. No io non vi seguo nella storia di ignorarlo. Secondo me non è affatto pesante“.

Dello stesso pensiero di Sophie anche Federica Calemme: “Fanno sul serio, non vogliono proprio rivolgergli parola. Lei dice ‘abbiamo deciso che noi donne non gli parliamo’. Cioè poi perché dire ‘abbiamo deciso’? Se tu non vuoi salutarlo non farlo, se io voglio salutarlo lo faccio e basta“. E si perchè a differenza di quello che pensano in molti, Federica ha una testa pensante e non fa quello che gli altri le dicono di fare!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".