Bufera su Nathaly Caldonazzo dopo le frasi su Barù: “E’ gay, odia le donne”

Dopo aver visto alcune clip nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in diretta lunedì sera, Nathaly Caldonazzo si è molto inviperita nei confronti di Barù. Se in un primo momento infatti pensava che le sue frasi fossero scherzose e ironiche, dopo aver ascoltato alcune battute, a suo dire troppo pesanti, ha iniziato a pensare che il vippone ce l’abbia con lei, ma in generale anche con le altre donne della casa. E’ convinta di questa cosa, anche dopo quello che è successo con Jessica, o meglio quello che non è successo ( come e Barù debba essere necessariamente costretto a conoscere Jessica e ad avere una storia con lei). Ne ha parlato nelle ultime ore anche con Miriana e con le altre amiche nella casa, esprimendo i suoi concetti. Frasi che però non sono piaciute molto ai telespettatori del Grande Fratello VIP 6. Inevitabilmente, ne è nata una polemica e la Caldonazzo è stata travolta dalla bufera sui social.

Le parole di Nathaly Caldonazzo su Barù

“Il fatto è che secondo me lui è gay sotto, sotto. Se odi così tanto le donne… anche se i gay amano le donne ” questa sarebbe la frase incriminata. Diciamo che Nathaly non si è espressa nel migliore dei modi e ha anche detto magari una castroneria ma nelle sue parole, non si legge omofobia. In merito all’orientamento sessuale di Barù, ricordiamo comunque che il vippone non ama le etichette e ha detto di essere fluido, si innamora delle persone, a prescindere dal sesso.

La vippona ha continuato: “Sarà in competizione con noi, comunque ha rotto i co****ni. Parlare male e farlo in continuazione… io non te lo permetto più e per me puoi andare pure a fare in c**o. Con lei è pesante, con me idem, e adesso basta hai proprio scassato. Offende le donne in continuazione.”

La Caldonazzo ha anche la sua strategia per far cambiare le cose e ieri sera ha lanciato la sua idea: “Fa battute pesanti e maleducate contro di noi. Per questo non dovremmo parlargli in questi giorni. A noi da molto fastidio. Ignoriamolo così gli togliamo potere“.

Miriana rispondendo alla sua amica, ha fatto notare che la pensa in modo diverso, anche se appunto, le parole di Barù, non piacciono neppure a lei: “Sì alcune battute che fa sulle donne le ho sentite, però devo dire che erano tutte goliardiche. Poi non so cosa dice adesso. L’avevamo pensato un po’ tutti che fosse gay, ma per me no, non lo è. Se fa battute pesanti sbaglia“.

