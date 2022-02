Il pubblico salva Delia Duran ma lei vuole lasciare la casa: “La mia vita è fuori”

Game over per Delia Duran o ennesimo colpo di scena in questa storia? Lo scopriremo di certo nelle prossime ore ma intanto possiamo raccontarvi quello che è successo stanotte. Chi ha seguito la puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri sera sa bene che il pubblico, con una percentuale altissima ha scelto Delia Duran come prima candidata alla finale di questa sesta edizione del reality. La vippona si è mostrata felicissima e raggiante, ha pianto, non sapeva come trattenere la sua felicità. Ma dopo la diretta il suo umore è cambiato, forse anche perchè ha ripensato a quello che è successo con il suo Alex ( che è stato “lasciato in diretta”). Delia ha avuto un crollo e ha iniziato a pensare che il suo posto non sia nella casa del Grande Fratello VIP e che adesso che ha le risposte che voleva, potrebbe uscire e mettere fine al game!

Delia Duran vuole lasciare il GF VIP: le ultime news

Saranno stati anche tutti i discorsi che i vipponi, e non solo, hanno fatto dopo la sua elezione a prima candidata per la finale, alla fine Delia sembrava quasi sentirsi in colpa per il fatto che il pubblico l’avesse votata. In una pausa pubblicitaria parlando con Manila aveva anche detto di essere pronta a cedere il suo posto, perchè non interessata alal vittoria. E poi ha spiegato: “Voglio andare via da qui. Perché la mia vita è fuori. Io qui volevo capire soltanto alcune cose. Queste tre settimane sono state meravigliose perché ho capito molto. Ho compreso di amarmi e che devo essere più forte. “

E ancora: “Ci sono riuscita, il mio compito era questo. Però voglio andarmene a testa alta e lasciare a voi la finale. Voi siete da 4 mesi qui dentro e meritate più di me la finalissima.“

Delia ha spiegato che a questo punto del suo percorso il suo messaggio è certamente arrivato e che adesso potrebbe essere il momento giusto di lasciare il GF VIP. E ha continuato: “Stare qui è stato un regalo, ma mi basta così. Non ce la faccio a stare qui. Devo andare amore. Io voglio che sia tu o Davide la finalista. Ringrazio tutti di cuore, per me è stata un’emozione fortissima. Spero di aver lanciato tanti messaggi, come chi ama lo stesso genere, chi capisce di essere attratta da una donna come è successo a me”.

I telespettatori però non sono molto convinti di questo sfogo di Delia e non credono che nelle intenzioni della Duran ci sia la volontà di lasciare il gioco! Staremo a vedere!

