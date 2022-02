Bacio gate al GF VIP 6: Barù e Delia ci sono cascati? (VIDEO)

Milioni di italiani incollati alla tv a seguire la serata delle cover a Sanremo 2022 mentre nella casa del Grande Fratello VIP 6 si balla nella love boat e scoppia il caso. Delia Duran e Barù si sono baciati? Un vero giallo, visto che non esiste un video di questo momento. Tutto inizia mentre Soleil e Gianluca stanno ballando insieme. A pochi passi da loro ci sono anche Delia e Barù che danzano e Sophie con Alessandro Basciano ( si proprio i due che non dovevano più rivolgersi la parola). In ogni caso, Gianluca dice qualcosa a Soleil che capisce, senza però vedere ( così pare) che Delia e Barù si siano dati un baci e va subito da Sophie a riferire tutto. Pochi secondi dopo la Codegoni racconta tutto a Basciano che si avvicina quindi immediatamente a Delia per chiedere insieme a Soleil spiegazioni. La Duran sembra un tantino sorpresa, sta ballando e si sta divertendo. Ma questo bacio c’è stato o no? I Vipponi a quanto pare sono preoccupati per la reazione che Jessica potrebbe avere, se scoprisse di questo bacio e così Soleil in spagnolo parla con Delia cercando di capire che cosa è successo ma la Duran spiega di non essere minimamente interessata a Barù. Si continua però a non capire se questo bacio ci sia stato o meno. Lo scopriremo solo in puntata, quando saranno mostrare le giuste inquadrature?

Nell’attesa, vi mostriamo il famoso video incriminato in cui succede il misfatto che colpisce. Non solo per via di questo bacio che ci sarebbe stato ma perchè Barù ha sempre “schifato” Delia per cui non ci si aspettava questo genere di avvicinamento tra i due.

Delia Duran e Barù si sono baciati? E’ giallo

E voi che idea vi siete fatti, questo bacio tra Delia e Barù c’è stato?

