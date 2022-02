Continua il Bellifull: in attesa di Alex, spunta il terzo incomodo Antonio

Il Bellifull continua ad animare la sesta edizione del Grande Fratello VIP 6. E’ la soap più amata e odiata di Canale 5, altro che Beautiful. Nuovo passo del copione: trovare un terzo incomodo con il quale discutere una volta che il Belli sarà dentro la casa. Troppo facile pensare che Soleil sarebbe stata protagonista della soap, la cosa tra l’altro si sarebbe esaurita molto presto. Ecco allora che cosa fare: troviamo un ragazzo che possa avvicinarsi a Delia Duran che ha una settimana di tempo per tessere la sua tela e gettare l’esca. Antonio Medugno ci cascherà? Peccato per la bella che lo aspettava fuori dalla casa, qui c’è puzza di interessamento a gran distanza. Ieri Delia e Antonio hanno passato molto tempo insieme, si sono pericolosamente avvicinati. E la Duran deve essere anche molto brava a dare dei motivi validi ad Antonio per restare, visto che il vippone sta pensando seriamente di lasciare il gioco.

Alex Belli pronto al ritorno nella casa del Grande Fratello VIP 6

Se da un lato Delia, poche ore dopo la diretta sfogandosi con le sue amiche, aveva detto di aspettarsi cose diverse dal suo compagno, che invece ancora la delude perchè non comprende quello che lei prova, nelle ultime ore ha anche ribadito di sentirsi single e di essere pronta in qualche modo a nuove emozioni. Potrebbe persino arrivare un bacio prima che il Belli entri nella casa del Grande Fratello VIP? Non ci resta che attendere nel frattempo Alex fa la sua quarantena e si prepara al grande ingresso. E noi non vediamo l’ora di vedere come reagiranno i vipponi, penseranno la stessa cosa che ha pensato Aldo Montano, si ribelleranno al Bellifull?

Intanto Delia e Antonio sono sempre più vicini e la Duran ha fatto capire di essere molto attratta dal giovane e che per questo è meglio se gli sta lontano…Staremo a vedere.

