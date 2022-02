Aldo Montano contro il Bellifull: “Se fossi stato dentro la casa, me ne sarei andato”

Aldo Montano degno rappresentate di tutto il pubblico del Grande Fratello VIP 6 che proprio non regge più il Bellifull. Se da un lato è vero che Alex Belli ha retto questa edizione del GF VIp, dall’altro è anche altrettanto vero che ci sarebbe stato molto altro magari da raccontare. E invece dopo 5 mesi siamo ancora qui, tra l’altro in attesa che Alex Belli faccia la sua quarantena ed entri nella casa. Quasi quasi da augurargli di non passare i controlli ecco, tanto siamo stanchi della sua presenza in tv! Aldo Montano ieri, in un confronto con altri vipponi e con i protagonisti di Casa Chi, ha mostrato tutta la sua insofferenza verso questa situazione. Non era stato zitto a dire il vero anche lunedì sera in diretta, quando aveva spiegato di trovare tutta questa situazione parecchio stomachevole. Ieri poi, ha rincarato la dose.

Aldo Montano contro il ritorno di Alex Belli al GF VIP 6

Aldo Montano ha detto che fino all’ultimo ha sperato che non sarebbe successo, si è detto incredulo di fronte alla possibilità di vedere di nuovo Alex Belli nella casa del Grande Fratello VIP 6. E ha commentato in diretta per Casa Chi:

L’hanno fatto, lo hanno fatto, l’hanno fatto, non me l’aspettavo, speravo che non succedesse qualcosa di questo tipo e invece è stato fatto. Ragazzi, Alex Belli ritorna nella casa del Grande Fratello Vip. Giusto a fine programma. Hanno fatto tutti i sei mesi sulla stessa storia, sulla medesima falsità, in praticola l’unico filo conduttore che ha legato tutto da settembre a marzo. Questa storia è veramente assurda. La main story dettata da tutta questa storia del teatrino Belli o Gabelli per meglio dir

Montano pensa inoltre che i concorrenti nella casa, dovrebbero in qualche modo reagire e spiega cosa avrebbe fatto lui se si fosse trovato in questa situazione:

Se fossi stato ancora dentro avrei detto ‘me ne vado non resto un giorno in più per far parte di questa roba qui’. Ma oggettivamente siamo tutti scemi così, oppure c’è gente che alla fine la pensa come la penso io? Sono l’unico pazzo sulla faccia della Terra? Secondo me tutto questo teatro ha stancato e rotto. Delia è andata anche in finale e Soleil salvata, poi Alex che entra, mi sembra una roba tutta scritta, meraviglioso, tutto bellissimo

Tra l’altro Montano ricorda che il Belli a Verissimo aveva anche detto che sarebbe sparito, si per una settimana di quarantena e poi il ritorno in grande stile.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".