Alex Belli torna nella casa per proseguire il suo game, Montano commenta: “Stomachevole”

Evidentemente Alfonso Signorini non guarda Verissimo perchè Silvia Toffanin, alla quale frega pochissimo di siparietti, e di situazioni surreali come quelle di cui Alex Belli è protagonista, lo aveva sgamato da una settimana signori e signore. Quando aveva chiesto al Belli se si sarebbe allontanato dalla tv e l’attore aveva risposto che si, si sarebbe sottratto e non lo avremmo visto per qualche tempo in tv, la conduttrice di Verissimo aveva commentato: “Belli tu pensi di essere furbo ma io lo sono più di te, non ti vedremo perchè farai una quarantena per tornare in casa?” aveva chiesto la conduttrice senza pensare alle logiche televisive del colpo di scena. E come volevasi dimostrare, la Toffanin aveva pienamente ragione. Peccato che Signorini appunto, non segua i suoi adepti perchè ieri sera parlava come di questa proposta indecente come qualcosa di clamoroso che nessuno si aspettava…Certamente…Il Bellifull non può andare avanti senza il suo protagonista e visto che Delia e Soleil, sembrano fregarsene ormai dell’amore libero, ci vuole un nuovo “colpo di scena”. Tra qualche giorno, dopo aver fatto la quarantena, Alex Belli entrerà nella casa del Grande Fratello VIP 6 per risolvere, la situazione. Noi ne avremmo fatto davvero a meno, e voi?

Sicuramente a pensarla come noi e come il pubblico a casa è Aldo Montano, il solo che ci regala chicche imperdibili e che non ha paura di dire quello che pensa. Ieri sera, dopo questa notizia, ha commentato: “Scusatemi, ma è tutto così stomachevole. Alfonso scusami, ma te lo devo dire che è insopportabile, proprio insopportabile, è davvero insopportabile“.

Signorini rivuole Alex Belli nella casa del Grande Fratello VIP 6

Il conduttore ha spiegato perchè è stato chiesto all’attore di rientrare nel gioco:

Cosa ci faccio io con Alex al centro dello studio? Succede che il GF caro Alex ti ha fatto un proposta davvero forte, perché che cosa vuole il Grande Fratello? Vuole che tu ritorni in casa per qualche giorno e farai veramente qualcosa per mettere fine a questo triangolo. Darai un finale a questa soap d’amore e deciderai se scegliere Soleil, Delia o anche Basciano. Scegli chi ti pare, ma dai una fine a questa storia. Ovviamente non avrai molto tempo, non so esattamente quanto, ma io credo almeno due settimane. Però tu vai nella casa e da stasera ti chiuderai in quarantena. Vai Alex e ci vediamo lunedì prossimo, per adesso ti auguro buona quarantena

E già perchè le donne, in questa storia, non contano niente secondo la visione di Signorini. E’ l’uomo che deve entrare in casa e fare la sua scelta. Buon medio evo a tutti.

