Alex Belli si sottrae al game del GF VIP? Silvia provoca: quarantena in arrivo

Nuova intervista di Alex Belli a Verissimo, per l’ennesima volta si cerca di capire che cosa pensa, che cosa prova, che cosa farà. Silvia Toffanin ha cercato di porre le stesse domande fatte da Signorini, con la speranza di ottenere qualche risposta ma in realtà non è stata troppo fortunata. Sul finale dell’intervista però ha chiesto all’attore che cosa farà nei prossimi giorni, se dobbiamo aspettarci un colpo di scena. Gli ha chiesto del suo storytelling un riferimento ( con una parola ben precisa) che non ci è sembrato affatto casuale. Ciccio Pasticcio sa…

La conduttrice quindi ha chiesto a Belli se non sia stufo di questi mesi, sempre al centro dell’attenzione. Lo ha provocato, perchè è chiaro che all’attore, questa situazione, non dispiaccia affatto, anzi. E allora ha provato a capire come continuerà questo film, questa soap che stiamo vivendo da quasi cinque mesi, chiedendogli appunto quale sarà il colpo di scena. “Non ho il colpo di scena Silvia, forse il colpo di scena sarebbe l’uscita di scena, potrebbe essere il finale” ha commentato il Belli. Ovviamente la conduttrice di Verissimo ha detto di non credere minimamente alla possibilità che lui dedica di non partecipare più al Grande Fratello VIP.

Alex Belli pronto a dire addio al GF VIP 6?

La conduttrice quindi ha continuato a provocarlo: “Quindi da lunedì non ci sarai più, se parliamo di sottrazione e di colpi di scena”. Il Belli ha risposto che sicuramente lunedì ci sarà, per motivi contrattuali, spiegando che avrebbe voluto già allontanarsi qualche giorno fa ma non è stato possibile. La Toffanin ha incalzato: “Quindi possiamo dire che da venerdì prossimo non ci sarai allora, lo stai dicendo qui davanti a tutti“. L’attore ha spiegato che se gli sarà possibile giocherà di sottrazione, cercando di non essere presente.

Ma io lo so perchè non ci sarai, ha detto la conduttrice: “Ti assenti perchè andrai a fare la quarantena per poi entrare nella casa” ha spiegato Silvia dicendo che nessuno crede alle parole dell’attore che si crede furbo ma non è poi così scaltro. L’attore non ha confermato nè smentito questa possibilità ma ha spiegato che cercherà di stare lontano dalla tv per qualche tempo. Staremo a vedere.

