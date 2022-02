Federica Calemme e Alex Belli si sono visti prima del GF VIP? La rivelazione

Federica Calemme e Alex Belli si erano visti e incontrati prima del Grande Fratello VIP 6? La bella concorrente napoletana, da Casa Chi ha deciso di fare chiarezza sulle tante voci circolate in rete nelle ultime ore, raccontando che genere di rapporto esista tra lei e Alex. Nessun rapporto a dire il vero. La modella spiega che prima del GF VIP, come dimostrano le chat del suo account instagram, Alex Belli l’aveva contattata per chiederle di posare per lui per un servizio fotografico. Non c’è stata mai occasione però, e anche per questo motivo, Federica ci tiene a raccontare la sua versione dei fatti.

Federica Calemme e Alex Belli si conoscevano prima del GF VIP?

Dopo che Alex ha detto di aver scattato delle foto a Federica e di non esserne stato molto colpito ( è una questione di chimica, direbbero Rettore e Ditonellapiaga), la Calemme mette i puntini sulle i. Nessuna chimica perchè non c’è stato nessun incontro.

A Casa Chi la Calemme ha raccontato:

Se sono mai stata la musa di Alex Belli? Ah, ecco, voglio chiarire questa cosa. Io ho sentito che dicono questa storia, che lui ha detto che aveva avuto delle foto mie in agenzia e che lui mi ha anche scartata. Non è vero! Perché non ho mai mandato foto ad Alex Belli. Anzi lui su Instagram mi segue, mi ha scritto più volte e ho le chat, dove si legge chiaramente che lui voleva incontrarmi per farmi delle foto a Milano ma non c’è mai stata l’occasione. Lui voleva fotografarmi ma non ci è riuscito, mi ha scritto lui. Potevo essere la Soleil di Alex? Esatto e invece no, non mi ha colpito. Ha detto che mi ha fotografata, ma che non ho la scintilla? Non è vero nulla ragazzi, non c’è mai riuscito! Vi assicuro, magari sarà stata una sosia

Il man dirà la sua anche su questo? Aspettiamo ansiosi altre rivelazioni…

