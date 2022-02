Manila e Soleil fanno pace, la Nazzaro: “Sono innamorata persa di te come amica”

E’ stata una giornata difficilissima quella di ieri per Soleil Sorge. Dopo tutto quello che è successo nella notte, l’influencer ha trascorso praticamente tutta la giornata a letto da sola, per poi “riemergere” dalla sua stanza da letto solo ieri sera, molto tardi. Con lo sguardo un po’ smarrito, e gli occhi pieni di lucciconi, Soleil ha mostrato di esser stata davvero turbata da tutto quello che le è successo, mentre Alex Belli e Delia Duran sono andati avanti, facendo finta di nulla. Ad accorgersi di questo malessere di Soleil, c’è stata anche Manila Nazzaro che ha deciso di starle accanto in un momento un po’ complicato ( nonostante avesse parlato in toni un po’ diversi con Alex Belli ore prima, ma questa è un’altra storia).

Le due ex amiche a quanto pare, hanno fatto pace!

Manila Nazzaro e Soleil Sorge fanno pace

Le parole dell’ex miss Italia: “Mi sei mancata tanto e lo sai. Avevamo creato un muro, ci siamo fatte male con le parole e l’indifferenza. Mi ha dilaniato il cuore vederti stare così male l’altra sera. Mi dicevo ‘vai da lei’ però non c’era la possibilità di venire da te. Tu mi avevi girato le spalle, non riconoscevo più la Sole, la mia Sole. Tu sei splendida e non ti riconoscevo. Io lo so quello che sei, io sono innamorata persa di te come amica, perché siamo fatte della stessa sostanza.“ Ecco forse dopo tutto quello che è successo, questo amore amicale, ce lo potevamo anche risparmiare ! Si scherza ovviamente…

Tutto è bene quel che finisce bene e prima di abbracciare Soleil, la Nazzaro ha anche aggiunto: “Nel momento in cui alziamo i muri non c’è più possibilità di comprensione. Alcune cose brutte su di te le ho dette perché ero molto arrabbiata. Non è una giustificazione però ti spiego. I muri tra me e te sono stati la cosa peggiore. Non ci siamo mai lasciate e poi un mese fa abbiamo rotto tutto.“

E ancora: “ Io già ieri ero pronta a prenderti la mano mentre piangevi, però non potevo fare tutto da sola Soleil. Poi non ci sentivamo comprese l’una dall’altra e ci siamo stancate e poi allontanate”.