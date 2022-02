Lo staff di Soleil analizza i video della nottata, mamma e zia accusano Alex Belli: “Avvoltoi assettati”

Dopo aver ricevuto migliaia e migliaia di messaggi, da parte di molti spettatori preoccupati per quello che è successo a Soleil Sorge questa notte, anche lo staff della concorrente del Grande Fratello VIP 6 ha preso una posizione. Ma non solo. Sui social circolano moltissimi video in cui si vede ( come mostra anche Gianluca ex vippone) come la Sorge volesse mettere fine ai teatrini di Alex e Delia allontanandosi da loro. Va detto che la situazione era fuori controllo per tutti. Quando c’è l’alcol di mezzo, succede anche questo. E pensare che quando scoppiò il caso “Dayane Mello” a La Fazenda, i fan italiani dissero che nella casa del GF VIP in Italia, le notti di festa non avevano mai superato il limite. Oggi per qualcuno, quel limite è stato invece superato. Lo pensano anche i parenti di Soleil Sorge, che puntano il dito contro Alex Belli.

La zia Daniela, ha deciso di dire la sua su quanto è accaduto questa notte durante e dopo la festa wild e ha spiegato via social: “Facile fare terrorismo su una ragazza di 27 anni braccata da due avvoltoi assetati, tra cui un uomo di 40 anni che si lega alle donne per affermare il suo piccolo ego! Sole non è impeccabile, ma non è di certo complice di un tale teatrino che fa gola allo show. #belliritirati.“

Stiamo ricostruendo e valutando i fatti. Calma e sangue freddo. Questa mattina abbiamo trovato oltre 1000 messaggi di persone “preoccupate” per alcuni accadimenti di stanotte nel #gfvip quindi, impreparati, abbiamo preso tempo con questo tweet. Cosa c’è di sbagliato nel voler dare risposte ad un Fandom che dal giorno 1 segue Soleil? Calma!

Si schiera dalla parte di Soleil anche Gianluca che ha condiviso un video che, a detta di molti spettatori, dimostrerebbe come la Sorge, sia stata in qualche modo “braccata” dalla coppia.

Va anche detto però che nel momento del famoso bacio, Soleil era da sola in compagnia di Delia e si vede , nei tanti video che circolano, che è stata libera di decidere che cosa fare o non fare. Purtroppo che fossero tutti ubriachi, è abbastanza chiaro. Avrebbero dovuto darsi una regolata tutti.