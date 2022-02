Soleil Sorge ko dopo la nottata di fuoco, Katia l’aiuta a trovare una spiegazione: colpa dell’alcol?

Come vi abbiamo raccontato questa mattina, nella casa del Grande Fratello VIP 6 durante la festa Wild è successo davvero di tutto. Alex e Soleil hanno litigano e hanno avuto un accesso confronto durante il quale la Sorge ha confermato di essersi innamorata di lui e non solo. Poi c’è stato un bacio tra Soleil e Delia…Davvero una serata movimentata che, complice anche l’alcol che a quanto pare non tutti reggono, si è trasformata in una vera e propria situazione anche difficile da gestire e da spiegarsi. Questa notte infatti Soleil, parlando con Katia, che le ha fatto notare che quello che è successo ieri non va bene, ha iniziato a domandarsi anche come fuori, abbiano percepito quello che è accaduto. Non solo chi la sostiene, ma anche la sua famiglia che probabilmente non avrà compreso lo spettacolo.

Katia le ha consigliato di dare la colpa all’alcol, perchè davvero quello che si è visto, ha superato ogni limite. Secondo la cantante era abbastanza chiaro che fossero tutti ubriachi e che per questo la situazione è davvero sfuggita di mano. La Sorge dal canto suo, ha poi iniziato a riflettere sul perchè Delia abbia “accettato” di lasciarsi andare e di baciarla ( come se fosse questa la riflessione da fare) ed è arrivata alla conclusione che per Alex e la sua compagna, tutto è stato un gioco, una sceneggiata e lei ci è cascata dentro.

Le confessioni di Soleil a Katia Ricciarelli

“Puoi tu arrivare se ti fa male, se ti fa ingelosire o ti ferisce il tuo uomo con un’altra donna, a riuscire ad arrivare addirittura a voler baciare quella donna? Io no. Quindi questa è la prova che é tutta una stronzata” ha detto Soleil ma questa conclusione, alla quale sarebbe dovuta arrivare due mesi fa, non cambia però quello che è successo, visto che anche lei c’era in quel bacio e in quella situazione imbarazzante con il Belli, pochi minuti prima.

Nel frattempo di capire che cosa succederà nella puntata del GF VIP di ieri sera, sempre che non esplodano altre situazioni oggi in casa, vi terremo aggiornati con le prossime “mosse” di tutti i protagonisti di questa storia…