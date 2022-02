Soleil Sorge e Delia Duran che bacio dopo la festa Wild: scoppia la passione (VIDEO)

Dammi una bottiglia di vino in più e ti scatenerò l’inferno. Succede sempre nella casa del Grande Fratello VIP 6 ed è successo anche ieri sera, durante la festa Wild organizzata dal Grande Fratello VIP. I nostri concorrenti sono stati chiamati a indossare pelli di animali, a truccarsi come cavernicoli e il risultato è che alla fine, si sono scatenati senza contegno. Abbiamo visto baci in ogni dove, persino Katia Ricciarelli e Delia si sono baciate, è successo davvero di tutto. Ma quello che fa scalpore questa mattina, è il bacio passionale e molto molto sensuale che c’è stato tra Delia Duran e Soleil Sorge, sotto gli occhi di tutti. I concorrenti sono rimasti sgomenti: c’è chi si è fatto una risata, c’è chi invece non ha gradito. Un po’ come successo con il pubblico a casa: per molti addirittura, con questa scelta, Soleil si sarebbe giocata anche la vittoria al Grande Fratello VIP 6, cadendo pienamente nella rete di Alex e Delia…

Soleil Sorge spiega perchè ha baciato Delia Duran

E’ una questione di chimica o una questione di alcol? Ha provato a spiegarlo Solei a Sophie che ha cercato di capire le ragioni di questo strano avvicinamento: “Perché io le dicevo ‘hai delle brutte vibrazioni’, le dicevo liberatene liberatene, e lei mi diceva ‘si me ne voglio liberare’. Quindi l’ho tirata, lei mi si è buttata sopra e ci siamo baciate, così è successo. […] Sì, lei ha provato a baciarmi e io mi sono detta ‘ok se è questo che vuoi ok ci sto’. Poi dopo le ho detto se si sentisse meglio“. Una motivazione un po’ assurda va detto ma tant’è…Non ci resta che aspettare tempi migliori quando magari con una lucidità diversa, Soleil potrà commentare questa decisione che tanto scalpore ha fatto sui social.

Il bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge: ecco il video

Per chi si fosse perso questo momento, ( che non è stato pubblicato neppure sul sito ufficiale del Grande Fratello VIP 6) ecco il video del bacio tra le due panterone

E voi che ne pensate di quanto accaduto nella casa del Grande Fratello VIP 6 questa notte?