Soleil e Alex è il momento verità: “Ti amo, ti stra amo, ora mi hai deluso”

In vino veritas e i saggi non si sbagliavano. I nostri antenati ci hanno sempre visto giusto e anche nella casa del Grande Fratello VIP 6, questa massima funziona. Sono bastate un paio di bottiglie di vino ieri sera, per scatenare il caos nella casa del Grande Fratello VIP 6 con un faccia a faccia che da tempo si attendeva, tra Soleil Sorge e Alex Belli. Altro che esperimento al buio, le domande di Signorini. La soluzione era molto semplice: dai due bottiglie, la musica ed ecco che il gioco è fatto.

La Sorge, nel faccia a faccia con Alex Belli, gli ha ricordato quello che si erano detti sotto le coperte, che lui le aveva fatto capire ben altro e che entrambi provavano cose diverse. Alex quindi ha risposto: “Basta fare la paracu*a. Ammetti i tuoi sentimenti. Io con te ho ammesso il mio innamoramento e tu ti trattieni, ma con me non funzionano ste falsità. Esci dalla corazza, esci fuori, esci allo scoperto. Puoi prendere in giro gli altri, ma non me. Tu mi stai dipingendo come un mostro e ti fa comodo. Non ammetti quello che hai nel tuo cuore per me ciccia“.

La Sorge dal canto suo ha ribadito che quello che c’è stato è stato bello ma che poi entrambi hanno perso la direzione: “Abbiamo sbandato” ha commentato.

Soleil Sorge ammette: “Mi stavo innamorando di te”

L’influencer ha dichiarato ( come se ci fosse bisogno di una conferma per comprenderlo eh): “Io e te stavamo uscendo dal binario e ci stavamo innamorando, sì è vero ci stavamo innamorando! Però io a differenza tua ho cercato di frenarmi. Hai sbandato e continuavi a dirmi cose pesanti che non ho detto per tutelarti. Adesso mi hai deluso e mi sei sceso. “

Oggi Soleil ci tiene a prendere però le distanze da tutto quello: “Schifoso, mi fai schifo e mi stai attaccando come fanno gli altri. Io ho sempre ammesso quello che c’era tra noi! Stavamo sfasando e tu lo sai bene. Tu sotto le coperte sapevi che nessuno ci sentiva e hai detto determinate cose in un senso ben preciso e non raccontare bugie adesso“.

La Sorge senza nascondersi ha continuato: “Sono qui, esco allo scoperto, sono qui eccomi! Io l’ho sempre detto che ci siamo stra amati e ci stavamo innamorando seriamente. L’ho sempre fatto parlare il mio cuore, lo sto facendo. L’ho sempre detto che ti amo! Di che ca**o stai parlando?!”.

Dopo questo faccia a faccia, la Sorge ha baciato Delia, lasciando senza parole Alex Belli.

Non ci resta che aspettare che inizi un nuovo giorno: dopo la sbronza, come reagiranno tutti a quello che è successo questa notte nella casa del Grande Fratello VIP 6?