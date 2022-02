Alex Belli commenta il bacio tra Delia e Soleil: “Sono scioccato”

E’ stata una notte infuocata quella che i concorrenti del Grande Fratello VIP 6 hanno vissuto ieri e nella casa è successo davvero di tutto nel corso della festa Wild di cui i vipponi sono stati protagonisti. Tra le altre cose, anche un bacio davvero molto molto spinto tra Delia e Soleil, un bacio che ha lasciato praticamente tutti i concorrenti senza parole. Persino Alex Belli che ha tanto parlato di amore libero, è rimasto basito da quanto ha visto. Tra l’altro, poche ore prima, aveva chiesto alla sua compagna di cambiare le regole del gioco, parlando di un amore esclusivo. Ma a quanto pare, la voglia di Delia di baciare Soleil era troppo grande tanto da dimenticare la promessa fatta al suo Alex…

Come ha reagito Alex al bacio tra Soleil e Delia?

Dopo aver visto quanto accaduto in giardino, Alex si è detto sconvolto e ha commentato: “Sono scioccato, ho visto loro due che si baciavano. Non ero il fautore di quella roba. Mi sono detto ‘che sta succedendo. Che cavolo dovevo fare? Secondo voi dovevo dire ‘smettetela’? Perché si sono baciate? Che cavolo ne so. “

E ancora: “Ho sentito che una diceva ‘sei favolosa’ e l’altra che rispondeva ‘adesso ti ho capita, ho compreso quella che sei davvero’. Poi ci siamo messi tutti e tre in sauna ed è scoppiata una litigata tra me e Soleil. Ho soltanto detto ‘guarda tesoro che a fare quello che abbiamo fatto eravamo in due o in tre, non ero certo io che ho combinato tutto’. E poi sono entrato in un ginepraio. Ho consigliato a Sole di far parlare il suo cuore e di ammettere quello che prova. Poi è partita una tangente che non ho saputo gestire. La verità fa male a questo punto.”