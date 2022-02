Isola dei Famosi 2022, ultime news: chi sono le coppie pronte a sbarcare in Honduras

C’è grande attesa per l’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi che prenderà il via il 21 marzo. Subito dopo la fine del Grande Fratello Vip 6. Anche quest’anno al timone del reality show targato Canale 5 ci sarà la showgirl Ilary Blasi. Le ultime news della nuova edizione del programma svelano che il cast non è ancora stato del tutto deciso. Ed è quindi in via di definizione. Tra le novità di questa edizione c’è quella che oltre a concorrenti single ci saranno anche quelli in coppia. Tra gli ultimi rumors che si registrano circa i nomi dei nuovi naufraghi, si fa sempre più strada quello che riporta della partecipazione del celebre gruppo musicale de I Cugini di Campagna. Non tutti i membri della popolare band, ma solo alcuni di loro. E scopriremo i loro nomi solo in fase di presentazione ufficiale del cast de L’Isola dei Famosi 2022. La band ha fatto sognare per decenni con la loro musica. Una canzone fra tutte “Anima Mia” è un evergreen che in molti ancora cantano.

Le altre coppie che sbarcheranno in Honduras

Nelle ultime ore è arrivata un nuova rivelazione sulle coppia che sbarcheranno in Honduras. Secondo TvBlog, Guendalina Tavassi e Floriana Secondi sarebbero pronte per mettersi in gioco e lanciarsi in questa nuova avventura. Negli ultimi giorni la Tavassi è stata al centro di una vicenda famigliare poco piacevole che ha portato l’ex marito in carcere. Sia Guendalina che Floriana sono veterane dei reality poiché ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Da poche ore si parla anche della possibilità di vedere Guendalina insieme a suo fratello Edoardo e non più in coppia con la Secondi.

Le altre coppie dovrebbero essere quelle formate da Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro, e Ilona Staller ed il figlio Ludwig. Quest’ultimo è l’erede del celebre artista Jeff Koons. A queste tre coppie se ne aggiunge un’altra. Il gossip degli ultimi giorni riporta la notizia che anche il padre ed il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, Guastavo e Jeremias, sarebbero pronti per vivere questa nuova avventura.

Isola dei Famosi 2022, chi sono i naufraghi: le anticipazioni

C’è ancora massimo riserbo sull’identità dei nuovi concorrente dell’adventure game targato Canale 5. Stando agli ultimi rumors che si leggono in rete i vip che sarebbero già stati contattati ci sono Gianmarco e Luca Onestini, Alessia Fabiani e Olga Plachina, moglie di Aldo Montano. Ad aggiungersi a questi anche l’ex gieffina Dayane Mello (che ha fatto molto discutere durante la sua recente partecipazione a La Fazenda). Ed ancora Loreda Lecciso e la figlia Jasmine. La lista di vip continua ancora con Jedà (il compagno di Vera Gemma), Luigi Oliva (ex di Pamela Prati), l’ex corteggiatore di Gemma Galgani, Nicola Vivarelli. Sempre dal mondo di Maria De Filippi potrebbero sbarcare in Honduras il volto di Uomini e Donne Antonella Fiordelisi e l’ex di Temptation Island Andrea Casalino ( visto anche nell’ultima edizione del GF VIP). Ma negli ultimi tempi è girata notizia che potrebbero vivere quest’avventura anche Lorenzo Amoruso (compagno della gieffina ed ex Miss Italia Manila Nazzaro). Ma anche Pago (ex marito dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip Miriana Trevisan).