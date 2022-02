Dopo la spocchia Nathaly Caldonazzo teme la squalifica: lei sa bene quello che ha detto

“Se non è andata in onda vuol dire che questa frase non è stata pronunciata” ha continuato a ripetere Alfonso Signorini facendo finta che Nathaly Caldonazzo non avesse detto nulla di grave ( cosa smentita da lei stessa in questi giorni, come testimoniano migliaia di video postati in rete, quelli reali). E’ stato parecchio imbarazzante dover ascoltare le parole del conduttore dopo che per 3 giorni in diretta, tutti i concorrenti uscivano dal confessionale e spiegavano che era stato chiesto loro di non parlare in modo diretto delle parole di Nathaly, essendo davvero cose gravi. Ed è stata la stessa Caldonazzo, parlando con Alessandro Basciano poche ore dopo i fatti ad aver ammesso l’esagerazione. Peccato che poi ieri sera nella diretta del Grande Fratello VIP 6, al posto di scusarsi, anche solo un modo preventivo, abbia tirato fuori una spocchia incredibile e abbia continuano a ripetere: “Se non mostrano nulla è perchè non c’è nulla da mostrare”.

Qui le parole di Nathaly prima della diretta del GF VIP

Nathaly Caldonazzo preoccupata dopo la diretta si confida con Antonio

“Ho detto questo? Portatemi i video, non credo proprio“. Questa è una delle tante frasi con cui Nathaly si è difesa nel corso delle nomination, dalle accuse di chi aveva saputo della frase incriminata riportata da Basciano. Peccato che Alessandro abbia perso la lingua in quel momento della puntata ( l’ha poi recuperata nella notte quando ha raccontato anche ad Antonio che cosa realmente ha detto Nathaly).

Nathaly, dopo la diretta, ha parlato con Antonio di quello che è successo. E in questo caso, ci sono diversi video che testimoniano le sue parole. “Lunedì tu esci ed io vengo squalificata” ha detto la Caldonazzo. Nathaly è al televoto insieme ad Antonio e a Miriana Trevisan. “Sei in nomination non possono squalificarti“, ha risposto Antonio, che però non conosce molto bene le dinamiche e il regolamento probabilmente, visto che la squalifica può arrivare e ci può essere anche un annullamento del televoto. Medugno ha anche aggiunto: “Ed io e Miriana che fine facciamo? Mica annullano il televoto, non possono annullarlo. Sai come andrà? Io uscirò e dopo faranno vedere il tuo video. E potrebbero..”. Nathaly ha ribadito che se ci fosse davvero il video in questione, per lei la squalifica sarebbe inevitabile.

A tal proposito facciamo anche chiarezza. Il video, sicuramente esiste. Noi non vediamo tutto, la diretta non c’è sempre ( tra pubblicità e orari in cui si ferma tutto). Ma in regia hanno tutto il materiale e hanno anche le parole di Basciano che questa notte la ha ribadito più volte. Spetta a loro, decidere che cosa fare.