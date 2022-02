Alessandro Basciano dopo il silenzio in puntata si sveglia e rivela cosa ha detto Nathaly: “nemmeno nei peggiori bar di Caracas”

E’ stato parecchio surreale quello che è successo nella puntata del Grande Fratello VIP 6. Per tutta la serata, si è fatto finta di nulla, con il fantasma delle frasi dette da Nathaly Caldonazzo che aleggiava nella casa. Poi improvvisamente dopo l’una di notte se ne sono ricordati tutti e hanno iniziato a parlarne. Precisazione: non sapendo che cosa abbia detto Nathaly, non possiamo giudicare lei ma, considerando che dalla sua bocca sono uscite frasi come: “Ho detto cose gravissime” immaginiamo che qualcosa comunque sia accaduto. La sola persona che avrebbe potuto fare chiarezza era Alessandro Basciano che, chiamato in causa, in primis dalla sua fidanzata, è riuscito solamente a balbettare qualcosa, senza dire nel dettaglio quello che le sue orecchie avevano sentito. Imbarazzante, più o meno quanto l’atteggiamento di Signorini che ha ribadito: “Nulla è andato in onda.” Lo sappiamo bene che non sono andate in onda quelle frasi, altrimenti non avreste fatto finta di nulla come è accaduto, andando persino a mostrare una frase che non c’entrava assolutamente nulla. Che imbarazzo…

In ogni caso, alla fine della trasmissione, dopo la diretta, Basciano ha deciso di dire che cosa è successo davvero o comunque quello che lui dice di aver sentito. “Se volevo fare caos nominavo Nathaly e dicevo precisamente tutte le frasi che ho sentito nei dettagli. Però non volevo alzare il polverone. Non era mia intenzione metterla nei casini o crearle problemi. Io le ho detto che le voglio bene e so che non sparla di me e che tra noi c’è un bel rapporto” ha detto spiegando di aver scelto di tutelarla.

Alessandro Basciano svela che cosa ha detto davvero Nathaly Caldonazzo

Alla fine della puntata, parlando con Medugno, il Basciano ha detto: “Anto quelle parole le ha dette e ho sentito tutto benissimo. Ti dico anche i contesti. La cosa delle zingare era ‘sono due zingare protette dagli zingari‘.“

E ancora: “ Io l’ho riportato alla mia fidanzata e basta. Poi ovvio che Sophie l’ha detto alle sue amiche, ma non sono stato io a farlo. Poi non mi sono sentito troppo in colpa perché un’altra frase sugli zingari l’aveva già detta nella scorsa puntata. Per quanto riguarda la frase sui ‘N’ è un altro discorso, perché in quel contesto si è auto offesa. Ha detto ‘è come se io mi facessi puntini, puntini, puntini da 10 N‘.”

E’ anche bene precisare quindi, che in merito a tutte le ipotesi che si erano fatte, con offese alla famiglia Selassiè e al padre delle principesse che è in carcere, non ci sarebbe assolutamente niente di vero. Il razzismo risiederebbe bel fatto che Nathaly ha usato la N word. Poi ha parlato di se stessa, non di Jessica o di Lulù.

Lo sfogo di Basciano

Alessandro ha continuato: “Quando vado in confessionale dico tutto. Levatemi di mezzo, basta che non mi fanno passare per quello che riporta cose false, le cose sono state quelle chiare e tonde. Poi che io in diretta per tutelare Nathaly abbia deviato e fatto il finto tonto è un’altra storia.“

e ha concluso: “Io per insulti non cattivi mi sono dovuto scusare per tre puntate. Qui escono frasi che nemmeno nei peggiori bar di Caracas. Se avessi detto io sei ‘un pezzo di M’ lo andavano a riprendere pur di fare la clip”.