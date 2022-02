Nathaly Caldonazzo teme che le frasi gravi vengano mostrate in tv: “Ho trasceso, quando sbrocco succede così”

E’ un vero e proprio giallo: che cosa ha detto Nathaly nella casa del Grande Fratello VIP 6, così grave che si parla persino di querele, diffide e di una possibile squalifica? Purtroppo o per fortuna, le cose dette da Nathaly, non sono andate in onda a quanto pare nel corso della diretta ed è per questo motivo che solo i concorrenti sanno quanto uscito dalla bocca della vippona! E se nella casa hanno tutti o quasi tutti, commentato, lasciandosi andare a espressioni di disgusto per quanto accaduto e pensando che domani sera la concorrente sarà squalificata, fuori ci ha pensato Clarissa Selassiè, in una diretta Instagram a dare qualche informazione in più su questa vicenda. Clarissa infatti saprebbe quello di cui si parla, essendo anche lei coinvolta nelle parole di Nathaly che avrebbe offeso la sua famiglia. In particolare ci sarebbero delle frasi contro il padre delle principesse che, come ricorderete, è in carcere.

Poche ore fa, è stata la stessa Nathaly, parlando con Basciano ( il solo che avrebbe sentito il suo sfogo e che poi avrebbe informato tutti gli altri) ad ammettere una vera e propria caduta di stile, dovuta alle tensioni e al fatto che qualcuno l’abbia fatta sbroccare. Anche in questo caso però, non ci sono dettagli. I telespettatori che hanno seguito oggi con attenzione la diretta, hanno raccontato sui social che Nathaly sarebbe stata chiamata in confessionale, dove avrebbe passato diverso tempo.

Tornando invece alla diretta di Clarissa, la ragazza ha spiegato che probabilmente non ci sono video in circolazione perchè le cose dette da Nathaly sono così gravi che la famiglia Selassiè potrebbe intervenire con una diffida o con una denuncia vera e propria contro la concorrente e contro il programma di Canale 5.

Nathaly preoccupata dopo le frasi gravi pronunciate al GF VIP 6: le news

Questo pomeriggio Nathaly commentando quanto successo ieri con Basciano ha detto: “Ragazzi ma ieri come ho sbroccato?! Speriamo non si sentano le cose che ho detto, ho trasceso di brutto. ” Mentre lavava i piatti anche Alessandro Basciano sghignazzando le ha dato ragione sul fatto che le cose dette sono una vera e propria caduta di stile. La Caldonazzo ha continuato: “Ma si vedrà? Mi spiace ma non c’ho visto più e ho esagerato. Ieri ho trasceso veramente di brutto. Che caduta di stile. Quando sbrocco succede così, spero non si vedrà.” E ancora: “Ora ci stavo pensando mio Dio. No spero di no, che non lo trasmettano. Ti parte l’embolo ogni tanto pure a te? Perché a me quello è successo.”

Per il momento, anche se nella casa del Grande Fratello VIP 6 sono tutti convinti che arriverà un provvedimento disciplinare, non c’è stato nessun annuncio in merito. Arriverà domani sera a pochi minuti dalla partenza della puntata del giovedì? Staremo a vedere.