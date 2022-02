I Vipponi pensano che Nathaly sarà squalificata per una frase “gravissima” e “schifosa”: che ha detto?

Nelle ultime ore i vipponi nella casa del Grande Fratello VIP 6 stanno parlando di qualcosa che Nathaly Caldonazzo avrebbe detto. Premessa: non abbiamo idea di quale sia la frase incriminata. Ma a giudicare dai commenti dei concorrenti del GF VIP, sembra proprio che sia una cosa così grave da arrivare a una squalifica. Chi parla di quello che la Caldonazzo avrebbe detto, ipotizza persino che lei sarà squalificata nella puntata di giovedì sera. Ma che cosa ha detto? Anche i telespettatori che commentano su Twitter, si aspettano una squalifica e chiedono al Grande Fratello di evitare ogni censura.

Oggi la Caldonazzo, per ore non è stata inquadrata, a detta di molti spettatori di trovava in confessionale, dove probabilmente le sarebbe stata spiegata la situazione. Le ipotesi sono tante e molti spettatori dicono che tra l’altro, la frase in questione non sarebbe stata sentita da tutti, che sarebbe stata riportata da Basciano. Ad esempio su Twitter si legge: “Non è la prima volta che Basciano dice cose che poi non sono vere o si rimangia. Se questa cosa detta da Nathaly risulterà finta, ci saranno tutti gli estremi per una bella denuncia per diffamazione. In tutto questo Jessica che ha finto di averla sentita lei NO COMMENT“. Ci sono anche altri utenti che confermano che Jessica non ha sentito nulla ma che ne continua a parlare.

In arrivo una squalifica per Nathaly: vipponi convinti, ma che cosa ha detto?

La Selassiè, parlando con le sue amiche di Nat ha commentato: “Sì ormai ho perso l’interesse con lei. Non me ne frega proprio niente di lei, non mi fa più piacere. Ti posso dire? Basta, mi è calata proprio. Sapendo poi questa roba qui che è una cosa schifosa, proprio ti dico ciao. Spero che te ne vai da questa porta rossa con tanto di cuore te lo dico, basta.”

E ancora: “ Ogni volta che fa i confessionali brutti dice ‘scusate ero a caldo dopo la puntata’. Dai davvero basta. […] Dopo la puntata io le ho detto che mi avrebbe dovuto chiedere scusa e lei ha detto quella cosa. Ha detto quella frase molto grave“. Una frase molto grave, così grave a quanto pare, da non poter essere pronunciata.

Miriana che è stata informata delle parole di Nathaly ha commentato dicendo che ogni volta che ripensa a quella frase le viene da piangere: “A me viene da piangere quando parlate di questa frase ragazzi. Io ho vissuto una vita, mio padre nel partito radicale e potete immaginare. Mi veniva voglia di chiederle perché lo ha detto, ma se ne rende conto? Ha detto una cosa gravissima“. Mentre Sophie è stata più telegrafica: “Ragazze secondo me lei verrà squalificata subito“. Da quello che abbiamo capito quindi, si starebbero basando tutti su qualcosa che è stata sentita solo da Basciano, riportata poi a Jessica e Sophie che a loro volta l’hanno riferita al resto del gruppo. Nessuno però avrebbe chiesto spiegazioni dirette alla Caldonazzo di quanto detto.

Al momento sui social non è stato pubblicato un solo video che mostri o faccia ascoltare quanto accaduto per cui davvero, non possiamo sapere che cosa sia stato detto o non detto da Nathaly Caldonazzo.

Ennesima diffamazione nei confronti di Nathaly alla vigilia dell'eliminazione: frase gravissima sentita da Basciano che l'ha riportata a Jessica che bla bla..La verità spero esca in puntata ma è già chiara: Nat la temono tutti, anche Miriana che ora ne sparla. Delusione. #GFvip — RedThink (@DanyRedThink) February 23, 2022

Alcuni spettatori hanno fatto notare che Barù, parlando con Jessica, le ha anche chiesto perchè continua a parlare delle cose dette di Nathaly se non le ha sentite con le sue orecchie e le ha solo riportate dopo che altri gliele hanno dette…

In una diretta instagram, Clarissa ha spiegato che Nathaly ha detto delle cose gravi sulla sua famiglia, sulle principesse. Non può dire se siano state cose razziste o meno ma può dire che probabilmente la redazione taglierà per evitare proprio che la sua famiglia proceda con delle querele.