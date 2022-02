Barù non ha dubbi: con Jessica solo una bella amicizia e vuole chiudere la questione

“Mi sta tanto simpatica, mi piace passare del tempo con lei. Non c’è quella cosa, non c’è niente con lei, altrimenti è ovvio che l’avrei già baciata“ sono queste alcune delle considerazioni che nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello VIP 6, Barù ha fatto in merito al suo rapporto con Jessica. La Selassiè non ha mai nascosto il suo interesse per Barù ed è sempre rimasta al suo fianco, in attesa che questo rapporto si evolvesse, dando il tempo all’uomo, per iniziare a provare qualcosa per lei. Qualcosa che però a quanto pare non è nata. Non c’è niente. Lo ha spiegato Barù che ieri, parlando con Soleil del suo rapporto con Jessica, ha ben spiegato che al momento prova un grande affetto per lei, ma solo come amica. E ha detto in modo molto esplicito che se gli fosse interessato anche altro, sicuramente l’avrebbe baciata.

Barù scrive la parola fine con Jessica: nessun futuro di coppia?

Barù sembra avere dubbi: anche fuori non ci sarà altro che una amicizia. Parlando con Soleil aggiunge: “Anche sul fuori, mi piace come amica, ci sto tanto bene insieme. Sì fuori sarebbe ancora peggio. Io non voglio illudere nessuno, con lei faccio soltanto due battute. Quando ci abbracciamo mi piace perché è un contatto umano, ma abbraccio nello stesso modo anche te. Questo intendo che si tratta di affetto anche con te. […] “.

Diciamo che però il bel Barù si contraddice nelle sue cose, visto che pochi secondi dopo ha anche commentato: “Anche se mi piacesse datemi tempo cavolo. Se mi fosse piaciuta se avrei già fatto qualcosa? Subito. Che scatole, devo anche parlare del perché non voglio questa roba dai“.

Barù ribadisce la sua posizione anche con Lulù

Parlando con l’altra sorella Selassiè Barù conferma: “Sono onesto, lei è bellissima e ha un bel carattere, non ha nessun problema. Però non posso dire che fuori ci sarà qualcosa. Proprio perché la stimo molto io non la voglio prendere in giro lo capisci? Io capisco quello che dici Lulù, ma no, nemmeno fuori. Voi non fate un favore a Jessica spingendo questa cosa fidati“.