Amici 21 news, Christian prepara le valigie per lasciare la scuola ma Raimondo Todaro lo ferma

Nella puntata di Amici 21 è andato in onda un nuovo momento di sconforto di Christian. Il ballerino di Amici , si era preso del tempo, dopo una telefonata fatta con i genitori, per decidere se lasciare la scuola o meno. I suoi, gli avevano consigliato di prendersi del tempo, perchè hanno paura che potrebbe poi pentirsi. Christian quindi ha deciso di riprovarci ma quando è entrato in sala prove e ha provato a ballare, è scoppiato a piangere e non ce l’ha fatta ad andare avanti. E’ tornato quindi in casetta e ha detto anche ai suoi compagni che non ce la fa e che ha deciso di andare via. Senza aspettare altro tempo, ha fatto le valigie, pensando di lasciare quindi il prima possibile la casetta. “E’ una cosa che io proprio non riesco a risolvere” ha detto Cristian spiegando ai suoi compagni quello che sta succedendo. “E’ da vari giorni che non riesco a ballare e poi tutte le critiche, ho perso proprio la voglia di ballare, mi chiedo perchè sono qui” ha raccontato Christian a LDA provando a spiegare i motivi di questa sua scelta, perchè davvero nessuno riesce a comprendere cosa stia accadendo.

Raimondo Todaro chiama Christian per capire cosa sta succedendo

Mentre Christian faceva le valigie, Todaro è stato informato di quello che accadeva e ha chiamato il suo allievo. Raimondo si è detto molto stupito della decisione che Christian sta prendendo perchè davvero non ci sono i motivi per un abbandono. Christian ha le sue ragioni e ha spiegato: “Io ho le pall* ma qui non si tratta di avere le pall*. Ci sono dei motivi, io non sono uno che sta così a caso” ha detto il ballerino rispondendo alle domande di Raimondo Todaro. “Quando lo vivi è diverso, il fuori che vedi tu è tutta un’altra cosa” ha continuato Christian. “Io sono deluso da un certo punto di vista, ti facevo più forte caratterialmente, non ti è successo nulla, ti hanno solo criticato, come succede a tutti nel mondo del lavoro. Io davvero non vedo i motivi, sono troppo leggeri per arrivare a una situazione così pesante, questa cosa non mi quadra” ha detto il maestro Todaro.

“Io credo che ci debba essere altro, perchè non mi spiego questa cosa, se vuoi io posso venire così ne parliamo a 4 occhi” ha detto Raimondo chiedendo quindi a Christian di aspettarlo anche solo per salutarsi. Il day time di Amici 21 di oggi, 3 marzo 2022 si è concluso senza una decisione definitiva. Arriverà domani o lo scopriremo nello speciale di domenica ( e quindi con le anticipazioni del sabato)? Se Christian andasse via, Raimondo resterebbe con una sola allieva forte al serale Serena, e avrebbe anche Nunzio che però a detta degli altri insegnanti, non meriterebbe neppure il posto. Staremo a vedere che cosa succederà.