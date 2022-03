Barù sbotta con Lulù per la lavatrice ma non solo: “Sei maleducata, piangi e fai la vittima”

Anche Barù sta iniziando a perdere la pazienza. Ieri sera, come si può vedere in un video pubblicato sul sito ufficiale del Grande Fratello VIP 6, il concorrente proprio non ce l’ha fatta e ha deciso di dire alcune cose in faccia a Lulù, stanco dei suoi continui atteggiamenti irrispettosi e anche un tantino egoisti. La discussione è iniziata da una piccolezza: Lulù aveva tolto le cose di Barù per fare posto in lavatrice e poi in asciugatrice per i suoi vestiti. Una cosa che ha fatto infuriare il vippone perchè alla fine i suoi indumenti erano ancora bagnati. Ha trovato il gesto di Lulù irrispettoso perchè lo ha fatto senza chiedere e inoltre ha sottolineato che tutta l’urgenza della principessa era legata al fatto che dovesse lavare due paia di mutande ( la selassiè ha riposto: “Non ho mutande e domani c’è la puntata”). Tra i due è nata una discussione alla fine della quale Barù proprio non ha resistito e ha detto alla sorella di Jessica quello che pensa di lei, a prescindere da questo singolo episodio.

La discussione tra Barù e Lulù: ultime news dalla casa del Grande Fratello VIP 6

Barù stanco di ascoltare i soliti discorsi di Luù alla fine ha sbottato: “Sei maleducata, basta aver rispetto e pigiare… hai buttato i vestiti lì. Non si lavano un paio di mutande ed un copricuscino alla volta. “

E ancora: “Quante mutande c’hai? Fai sempre lavatrici con due robe, devi anche avere rispetto per il clima. Le lavi nel lavandino! Mi agito perché non hai rispetto per le cose degli altri, non posso dirti nulla, sei intoccabile!”.

Per l’ennesima volta tra l’altro Barù ha ribadito concetti che tutti gli altri provano a esprimere da tempo, anche se è impossibile arrivare a un finale, visto che si conclude tutto sempre con un attacco di panico o con un attacco di pianto. Ed è successo anche stavolta. Barù però ha voluto chiarire alcune cose: “ Cosa facciamo per te? Tutto! Ho appena lavato i tuoi piatti che hai lasciato uno schifo! Hai fatto un casino con le piadine e con le uova, ammettilo, non puoi prendermi per fesso! Basta chiedere scusa! Non hai mai fatto turni, da quando ci sono io non hai mai fatto nulla, c’è tua sorella che ti pulisce dietro. “

E poi si è dovuto rassegnare alla classica conclusione: “Vabbè, ora piangi… fai la vittima.“