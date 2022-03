Dopo gli ascolti flop di giovedì il GF VIP 6 si affida ancora ad Alex Belli: il ritorno del Man

Dopo la scelta praticamente suicida di andare in onda al giovedì sera contro Doc-Nelle tue mani e registrare uno degli ascolti peggiori di questa edizione, il Grande Fratello VIP 6 riparte con le ultime cartucce e nella puntata del 7 marzo 2022 si affida al vero protagonista del reality ossia Alex Belli. Dopo aver ricaricato le cartucce lontano dalla tv per qualche giorno, il man tornerà questa sera nella casa del Grande Fratello VIP 6. Non abbiamo idea di che cosa avrà da dire ma a quanto pare, ci sarà. Lo ha annunciato questa mattina Federica Panicucci dando le anticipazioni per la puntata di oggi del Grande Fratello VIP 6 da Mattino 5 News. Alex Belli sarà protagonista di un nuovo faccia a faccia, per tirare le somme, con Delia Duran e Soleil Sorge. Considerato che le due donne, sono andate d’amore e d’accordo in questi giorni, qualcuno ha idea di quale sarà il senso di questo confronto?

Alex Belli torna al Grande Fratello VIP 6: che cosa avrà da dire?

La scelta di affidarsi nuovamente ad Alex Belli, mentre fuori dalla casa ci sono almeno altri 15 concorrenti che avrebbero potuto avere qualcosa da dire ( a questo punto sarebbe stato più interessante un Katia Ricciarelli contro tutti, ad esempio) è lo specchio di questa sesta edizione. Una edizione completamente da dimenticare, che ha preso la piega sbagliata sin dalla prima settimana eppure c’era del potenziale per raccontare delle belle storie, per dare dei bei messaggi. E invece il GF VIP 6 non è piaciuto a nessuno, neppure ai fan dei concorrenti stessi, pensate un po’. Per fortuna ci avviamo verso il gran finale. Manca solo una settimana e tutto finirà!

L’appuntamento quindi è per questa sera: una nuova eliminazione, la proclamazione di un altro finalista e altri scontri e confronti. Come annunciato dalla Panicucci, oltre al ritorno di Alex Belli ci sarà anche uno scontro tutti contro tutti durante il quale i concorrenti potranno dirsi in faccia quello che pensano.