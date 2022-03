Alex Belli e Soleil Sorge protagonisti della finale del GF VIP 6: hanno in serbo una sorpresa speciale

Manca ormai pochissimo alla finale del Grande Fratello VIP 6. Questa sera, dopo ben sei mesi di messa in onda, potremo seguire la finalissima del reality di Canale 5. Una finale che vedrà protagonisti due vipponi che, nel bene o nel male, hanno scritto la storia di questa sesta edizione del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Stiamo parlando di Alex Belli e Soleil Sorge. I due, sono considerati da tanti spettatori del Grande Fratello, un po’ i vincitori/non vincitori di questa edizione. Qualcuno li ha rinominati i vincitori morali e immorali di questa sesta edizione del GF VIP. Non hanno comunque intenzione di uscire di scena senza lasciare il segno anzi. Come ha rivelato questa mattina Federica Panicucci, dando le sue anticipazioni da Mattino 5 News per la finalissima del reality di Canale 5, Soleil e Alex hanno in serbo una sorpresa per i concorrenti e per il pubblico del programma mediaset. Pronti per scoprire di che cosa si tratta?

Grande Fratello VIP 6 la finale: Alex Belli e Soleil Sorge pronti a sorprendere il pubblico

Federica ha spiegato che questa serata finale del GF VIP 6 sarà molto scoppiettante e che ci sarà grande spazio per la musica. In particolare gli ex concorrenti e non solo, si esibiranno regalando spettacolo al pubblico che segue il GF VIP 6. Soleil e Alex chiaramente balleranno insieme, sarebbe stato difficile il contrario. Anche oggi quindi saranno a loro modo protagonisti. Ma che cosa faranno? E’ la Panicucci ad anticipare che li vedremo ballare insieme sulle note di Chimica, il brano di Rettore e Ditonellapiaga di Sanremo 2022. Che cosa ne penserà Delia? Anche nella finale dovrà vedere il Belli e la Sorge alle prese con la loro chimica artistica ma può stare ben serena: Soleil è tornata tra le braccia del suo Carlo e non ha nessuna intenzione di lasciarsi travolgere dall’amore libero, nonostante gli ultimi tentativi di Signorini…