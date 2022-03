La finale agita le Selassiè, ennesimo litigio. Lulù sbotta: “Tu non sei normale” Jessica replica: “presto non ti vedo e non ti sento”

Bisognerebbe essere al settimo cielo in vista dell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 6 e della finalissima che si giocherà questa sera. Il reality dopo sei mesi chiuderà i battenti e solo uno dei concorrenti rimasti, si aggiudicherà il titolo di vincitore. Ed è forse per questo che tra le principesse Selassiè i nervi sono parecchio tesi. Le due sorelle non riescono a trovare pace neppure a poche ore dalla finale del GF VIP e nelle ultime ore hanno regalato al pubblico, l’ennesima litigata di cui tutti avrebbero voluto fare a meno. Dopo sei mesi passati a fare la serva di sua sorella, Jessica ha sbottato, stanca davvero delle continue disattenzioni di Lulù. E ovviamente la fidanzata di Manuel, non l’ha presa benissimo, anzi. Ha regalato l’ennesima sceneggiata indegna. Ogni occasione tra l’altro, è buona per offendere Jessica. Una novità…

Ennesima lite tra Jessica e Lulù Selassiè: le ultime news

Tutto è iniziato nella cucina del Grande Fratello VIP 6 durante la preparazione di un dolce. Jessica ha chiesto a Lulù di essere più attenta, e di pulire per bene. Consiglio che ovviamente Lucrezia, ha mal digerito.

“Si può pulire oddio smettila. Puliamo alla fine e basta! Basta ti prego basta. Continui a discutere e sembriamo delle matte. O mio Dio ragazzi da casa, pubblico scusateci per questa scena. Ridicola ed è anche una scena ridicola. Tu non sei normale, non lo sei affatto bella mia” ha detto Lulù che ormai è la diva del GF VIP e che si rivolge parlando direttamente al pubblico.

E ancora: “Scusatemi se mia sorella insiste. Si pulisce, lo sporco si pulisce, esiste appunto il verbo pulire. Lo dico per te, perché sembra una scenata ridicola. Stai facendo una tragedia come se fosse successa una cosa grave da cui non si può tornare indietro.”

Jessica, più che stanca di tutto questo, ha commentato: “Per fortuna che quando torniamo a casa non ti vedo e non ti sento. Sai come sarà bello, madre mia non vedo l’ora“.