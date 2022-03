Mirko Gancitano l’Alex Belli de La pupa e il secchione? La D’Urso ci prova, imbarazzante

Live-Non è la pupa e il secchione, ops, La pupa e il secchione show, tornerà in onda martedì sera con una seconda puntata. E giusto per attirare un po’ l’attenzione del pubblico da Pomeriggio 5 arrivano delle chicche “shock” che mostrano quello che sta accadendo nella villa. Ovviamente, come era facile immaginare, Mila Suarez si è molto avvicinata a Mirko Gancitano, il fidanzato di Guenda Goria. In questo gioco di intrecci, studiato ad arte, e permetteteci, davvero imbarazzante come tutto il programma di Italia 1, ci ritroviamo una sorta di coppia formata dal fidanzato di Guenda Goria, tentato dalla ex di Alex Belli, che è poi il migliore amico di Mirko. Con la speranza di non veder cicciare fuori il Belli anche su Italia 1, magari in uno scontro in cui invita la sua ex a stare lontana da Mirko, anima pura pronta a sposarsi con la figlia di Maria Teresa Ruta, facciamo notare che in questo Live-Non è la Pupa e il secchione/Temptation Island dei poveri, il Gancitano, vorrebbe fare un po’ l’Alex Belli della situazione. O meglio, chi ha pensato a questo stupidissimo teatrino posticcio, vorrebbe che succedesse. Peccato che il Belli, per fortuna, sia merce rara. Peccato che sia un attore, abituato ai tempi televisivi e sappia cosa dire, come muoversi, cosa fare, oltre ad avere una intelligenza spiccata che lo ha portato a capire cosa servisse per diventare il protagonista di un reality. Ecco il fidanzato della Goria non è Alex Belli ed è soprattutto per questo che ci aspettiamo di vedere il man entrare in villa presto, molto presto.

La d’Urso ci sta provando a cavalcare l’onda dell’amore libero e di quello che lei crede essere uno dei punti forti dei suoi programmi. Peccato che non sembra essere chiaro che Domenica Live e Live-Non è la d’Urso, sono stati chiusi proprio per queste scenette imbarazzanti con protagonisti personaggi che non meriterebbero di essere ripresi da una telecamera neppure nel filmino di un matrimonio.

Guenda e Mirko certo, non sono sposati, anche se, pensate un po’ anche loro come Delia Duran e Alex Belli, si sono scambiati le promesse d’amore qualche tempo fa, quando si dice, il caso…

Che deriva La pupa e il secchione…

Da Canale 5 ci ricordano che questo non è un programma in cui si punta sui tradimenti, sulle provocazioni, sulla gelosia. Ah no? E allora chissà come mai sono state fatte delle scelte, chissà come mai sono state mostrate anche a Pomeriggio 5 delle foto di Goria padre mentre bacia Stella, la migliore amica di Alex Belli, colei che pratica l’amore libero mentre Vera Milaes è nella villa. Un intreccio che non piace davvero a nessuno, se non a quel pubblico che si infervora per questi personaggi parecchio discutibili che erano spariti per qualche mese dall’orbita di Canale 5 e che purtroppo, sono tornati.

Che delusione tra l’altro Guenda Goria, pensavamo non si sarebbe prestata al gioco in questo modo, visto che tanto ha criticato il Belli mentre era nella casa del GF VIP. E invece…Cosa non si farebbe per qualche puntata in tv.