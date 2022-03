Amadeo Goria si consola con Stella mentre Vera è nella villa della Pupa e il secchione: immagini choc

Non c’era dubbio alcuno che sarebbe successo. Per diversi motivi. Il primo è che Barbara d’Urso ha fatto diventare La Pupa e il Secchione show una succursale di Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. Della serie “riprendiamoci tutto quello che è nostro“. Il secondo: la scelta del cast, un sottobosco di personaggi e personaggetti a cui Mediaset aveva prima tolto lo stipendio, con il “detox” dal trash di Pomeriggio 5 e adesso glielo ha ridato tra Pupa e Secchione e Isola dei famosi. Ed è chiaro quale sia l’obiettivo finale di tutto questo, parlare in tutti i programmi, di quello che succede fuori e dentro la villa de La pupa e il secchione. Non a caso, nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, sono state mostrate le foto di Amedeo Goria mentre bacia per strada, a favore di paparazzo, Stella, la famosa amica di Alex Belli e Delia Duran. Quando si dice, il caso…Sono settimane che Amedeo fa la corte a Stella, da quando la donna ha iniziato a frequentare gli studi di Canale 5 per parlare dell’amore libero. E adesso che Vera Miales è nella villa de La pupa e il secchione, ecco che spuntano le foto. Il Goria che si consola, e a modo suo, pratica l’amore libero. Perchè lo ha sempre detto: lui ama Vera ma a modo suo…E’ un Alex Belli degli anni ’70 bisogna anche comprenderlo.

Le dichiarazioni di Amadeo Goria su Stella

Chiaramente le foto sono a uso e consumo dei programmi di Canale 5 nei quali si parlerà della questione, immaginiamo che saranno mostrate a Vera, perchè il senso de La pupa e il secchion di Barbara d’Urso, o meglio di Live-Non è la pupa e il secchione, è questo. Fare chiacchiericcio e gossip spicciolo, non rallegrale il pubblico a casa con strafalcioni e simili. Povera Italia 1…

“A proposito di Stella, io la conosco da sei-sette mesi. – aveva spiegato nello show di Barbara D’Urso, Amedeo Goria, quando si parlava della relazione della donna con Alex Belli, precisando – Quando vado a Milano spesso ci incontriamo, c’è una sorta di attrazione alchemica, che non vuol dire chimica fisica. Alchemica prescinde dal rapporto fisico…”. Ma chissà che cosa ne penserà Guenda, che ha sempre difeso suo padre, mentre Maria Teresa Ruta ha sempre saputo di che pasta fosse fatto il suo ex…

In difesa di Goria è scesa in campo comunque Enrica Bonaccorti che ha spiegato: “Amedeo Goria ci prova praticamente sempre a baciarti, lo fece con me anche 100 anni fa, se tu non ti sposti, lui ti bacia ( citofonare ad Ainett Stephens per chiedere conferma)”.