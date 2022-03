L’imbruttimento dei secchioni tra capello cotonato e riga in mezzo: alla faccia dello stereotipo

Guardando la prima puntata de La pupa e il secchione show è stato parecchio evidente come nel caso di alcuni protagonisti, la scelta del cast, fosse stata fatta a prescindere dalle loro doto intellettuali. E non mettiamo in dubbio che Mirko Gancitano, il fidanzato di Guenda Goria, sia un vero secchione, sia una persona colta e emani cultura da ogni poro. Giudichiamo invece la necessità di imbruttirlo , come se necessariamente una persona colta, dovesse avere quell’osceno taglio di capelli, o indossare quei vestiti imbarazzanti. Forse non tutti conoscono Mirko Gancitano, ma basterebbe fare un giro sul suo profilo instagram, per capire che è ben lontano il suo stile, da quello che abbiamo visto nella trasmissione di Italia 1. Eppure , si diceva, che questo programma, serviva anche per combattere gli stereotipi, in realtà, ci marcia sopra, senza essere minimamente costruttivo, anche in questo senso. Le secchione non sono il prototipo della bellezza che ci si aspetterebbe di vedere in giro, quelle più carine, vengono trasformare e sembrano esser state catapultate nel 2022 dopo un viaggio indietro nel tempo. Le pupe fanno cose che onestamente, si spera che ai giorni nostri, le loro coetanee si rifiutino di fare. Oche, ignoranti, analfabete, pronte solo a muovere il sedere e a truccarsi: è davvero questo che vogliamo vedere in una trasmissione televisiva? Non si può essere pupa e sapere quanto meno stare al mondo, pur non conoscendo il presidente degli Stati Uniti? Che pessimo esempio questo programma, imbarazzante.

Imbruttire i secchioni per renderli più credibili: che scelta shock

E la scelta di imbruttire i concorrenti, come nel caso del fidanzato di Guenda Goria, è solo un altro esempio di quanto si voglia marciare sullo stereotipo. Perchè il caro Mirko, non va in giro con quel casco di banane in testa. Come detto in precedenza, basta guardare il suo profilo instagram per rendersi conto dello stile alla Raz Degan, che di solito lo contraddistingue. Anche perchè, se andasse in giro conciato in quel modo, il nostro amato Alex Belli, suo migliore amico ( quando si dice anche il caso) non gli farebbe mettere piede nella sua factory.

E pensare che nelle ultime edizioni de La pupa e il secchione, questo passaggio, bellocci uguale vuoti e brutti uguale geni, era stato superato. Non a caso, erano nate anche delle storie d’amore tra secchioni e pupe, autentiche, pensate un po’. E ora invece si torna mille anni indietro con queste scelte disastrose, specchio di un programma pensato male e fatto peggio.