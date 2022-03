L’appello di Vera Miales a Maria Teresa Ruta, la richiesta di aiuto della Pupa a Pomeriggio Cinque

Ovvio che a Pomeriggio Cinque si parli tanto de La Pupa e il Secchione, ovvio che Barbara D’Urso oggi avesse ospite in studio Maria Teresa Ruta e stasera Guenda Goria. Nella villa del reality show di Italia 1 ci sono Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria che attende di essere sposata, e il fidanzato di Guenda che potrebbe mettere a rischio le sue nozze. Le strade dei protagonisti si incrociano e non per caso e lasciando da parte la tristezza del copione c’è l’appello di Vera a Maria Teresa Ruta, ex moglie di Amedeo Goria. Dovrebbe essere tutto chiaro, ormai sono anni che si parla di questi protagonisti tra un reality e l’altro. La Miales è dispiaciuta, avrebbe voluto una mano dalla Ruta, che parlasse con Guenda per lasciarla in pace con suo padre, avrebbe voluto le dicesse di fidarsi di suo padre. La Ruta scoppia a ridere: “Ma io non ho potuto mai dire a mia figlia di fidarsi di suo padre”.

A Pomeriggio 5 le anticipazioni de La Pupa e il Secchione

“E’ da sempre che mi presenta fidanzate e non posso occuparmi di ognuna di loro… se lui è felice faccia quello che vuole ma io la mano sul fuoco che sposa Vera non ce la metto” commenta Maria Teresa che se attacca l’ex marito difende sua figlia.

“Se Guenda ha un’opinione io sto con lei”. Lei che avrà un momento tutto suo stasera per palare più che con la compagna di suo padre con il fidanzato.

Nello studio di Canale 5 incitano la Ruta ad incontrare Vera Miales ma lei non ne vede il motivo, sono 25 anni che è finito il suo matrimonio con il giornalista. Maria Teresa Ruta da anni ha un’altra vita, un’altra storia d’amore, sempre la stessa, con Roberto. Amedeo Goria è solo il padre dei suoi figli ormai grandi. Purtroppo La Pupa e il Secchione si trasforma nel momento gossip previsto dal primo istante.