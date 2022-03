Antonio Quarta e Giorgia Rosati sono ancora marito e moglie? La scelta mesi dopo Matrimonio a Prima vista Italia

Antonio Quarta e Giorgia Rosati mesi dopo la scelta di restare marito e moglie, continuano a essere una coppia? Lo scopriamo guardando il nono episodio di Matrimonio a Prima vista Italia 2022 che da poche ore è on line su Discovery Plus. Mentre in chiaro stanno andando ancora in onda le puntate che portano le coppie che hanno partecipato all’esperimento, alla scelta finale, in streaming gli abbonati possono già conoscere quello che è successo dopo e come sanno tutti i fan del programma “il poi” regala sempre colpi di scena inattesi. Antonio e Giorgia, molto sereni, in compagnia degli esperti hanno rivisto i momenti più belli e tra questi, anche la conoscenza con il nonno che purtroppo è venuto a mancare nel mese di giugno ma il ragazzo è felice che abbia avuto modo di conoscere anche sua moglie. Giorgia ha spiegato che per lei è stato fondamentale conoscere anche la famiglia di Antonio, che l’ha accolta da subito come una figlia. Un ambiente che le ha dato una marcia in più, anche per poter conoscere meglio Antonio e non fermarsi solo all’apparenza e al colpo di fulmine che non c’era stato.

Antonio Quarta e Giorgia Rosati sono ancora marito e moglie dopo Matrimonio a Prima vista Italia 2022?

Antonio Quarta e Giorgia Rosati sono arrivati quindi a Milano insieme, e hanno raccontato come è andata la loro vita nei mesi in cui gli esperti non hanno avuto loro notizie! Sembrano felici ma stanno davvero ancora insieme? Perchè per le altre coppie l’esperimento non è finito nel migliore dei modi, nonostante si fossero presentati sorridenti e felici davanti agli esperti. E Antonio e Giorgia invece, sono ancora una coppia dopo mesi dalla scelta finale di Matrimonio a Prima vista Italia 2022?

La scelta di Gianluca e Giorgia

Anche se in pochi avrebbero scommesso su questa coppia, alla fine Giorgia e Antonio hanno deciso di continuare a stare insieme. La distanza al momento è però uno dei problemi per questa coppia, visto che entrambi lavorano molto e hanno poco tempo per vedersi. “C’è rispetto e questo al momento è la cosa fondamentale e andiamo avanti, se ci sarà poi qualcosa che non non andrà, lui lo saprà per primo” ha spiegato Giorgia. La relazione quindi procede ma a distanza.

La scelta finale di Mattia e Cristina mesi dopo

“Non potrete separarvi perchè altrimenti separate anche le famiglie” hanno scherzato gli esperti visto che le due famiglie si sono molto unite. Si sono poi complimentati con Antonio e Giorgia per come hanno affrontato, sia come coppia che come singoli questo esperimento. “Non è facile a voi forse sembra naturale ma non è facile” hanno commentato gli esperti felici del risultato.