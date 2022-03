Mattia Viteritti e Cristina Cadei Danesi dopo la scelta di Matrimonio a Prima vista stanno ancora insieme?

Mattia Viteritti e Cristina Cadei Danesi dopo la scelta di restare sposati nell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2022, sono ancora marito e moglie? Da poche ore è disponibile on line il nono episodio del programma di Discovery Plus e gli abbonati più curiosi, staranno certamente divorando questo gran finale. La puntata dedicata “al poi” è sempre una delle più attese perchè non sempre, la decisione presa nella puntata della scelta, è poi la stessa che gli sposi che si mettono in gioco nel programma, mantengono dopo un mese…E nel caso di Mattia e Cristina, come sono andate le cose? Possiamo dirvi che ci sarà un clamoroso colpo di scena che lascerà senza parole anche gli esperti! Continuate quindi a leggere per scoprire tutti i dettagli che ci raccontano come è finita per questa coppia protagonista di Matrimonio a prima vista Italia 2022.

Mattia Viteritti e Cristina Cadei Danesi stanno ancora insieme dopo Matrimonio a prima vista Italia 2022?

I due sposini raccontano anche di una bella esperienza che hanno fatto insieme, per provare a capire se avevano voglia di fare anche cose diverse come marito e moglie. Hanno quindi mostrato agli esperti dei video in cui si lanciavano dal paracadute. Entrambi si dicono felicissimi di aver fatto insieme anche questa esperienza folle. “Per la routine matrimoniale abbiamo fatto le cose normali che fanno tutti, abbiamo vissuto naturalmente” ha detto Cristina. “Siamo stati naturali, le coppiette classiche” ha detto Mattia. Poi parlando dell’approccio fisico Mattia ha spiegato che non sembrava fondamentale, c’è stato con i suoi tempi ma non è stato fondamentale. “Per me è stato un esperimento nell’esperimento, mettere da parte e provare cose dolci e poi farlo arrivare in modo naturale, non si è basato su questo tutto il resto” ha spiegato Mattia.

I due sono molto sorridenti e sereni per cui gli esperti quasi non vorrebbero chiedere come è finita tra loro, convinti del fatto che Cristina e Mattia stiano ancora insieme e che siano quindi marito e moglie. Ma in realtà c’è il clamoroso colpo di scena. Mattia e Cristina infatti non sono una coppia. Hanno deciso di divorziare! “Con l’andare dei mesi si era creato forse più un rapporto di amicizia, anche se sembra brutto definirlo così” ha detto lei. Mattia ha detto: “Secondo me non è sbocciato l’amore, non c’era il trasporto non veniva da dire che stavamo insieme perchè eravamo fatti per stare insieme. Non sempre qualcosa di bello porta poi all’amore. Non abbiamo mai litigato , semplicemente ce ne siamo resi conti”.

Cristina ha spiegato che non aveva mai voglia di vederlo per cui non sentiva la sua mancanza. Lo stesso Mattia, non c’era voglia di passare del tempo insieme quando si stava distanti. Gli esperti non sono molto d’accordo con le tesi della coppia, pensando che i due più che di amore parlano di dipendenza. Ma in ogni caso, Cristina e Mattia, sembrano essere convinti delle loro posizioni. “Io non so che cosa sia l’amore ma mi aspetto che sia così” ha detto Mattia, che avrebbe pensato di provare ben altro trasporto. I due ragazzi sono comunque rimasti in ottimi rapporti e sono anche dispiaciuti del fatto che non sia sbocciato l’amore. Dispiaciuti anche gli esperti che si aspettavano un finale forse diverso!