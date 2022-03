Matrimonio a prima vista Italia 2022 la scelta finale: la decisione delle tre coppie, chi resta sposato?

Come andrà a finire per le tre coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista Italia 2022 l’esperimento sociale? Chi sta seguendo il programma su Real Time, e quindi in chiaro, non è ancora arrivato all’episodio finale ma invece, chi ha un abbonamento Discovery Plus, sa già quale sarà la scelta. Infatti da poche ore è on line l’ultimo episodio, quello dedicato alla scelta delle tre coppie protagoniste. In realtà dovrebbe essere il penultimo episodio, visto che la settimana prossima dovrebbe arrivare in piattaforma, l’episodio dedicato al post scelta. Antonio Quarta e Giorgia Rosati, Mattia Viteritti e Cristina Cadei Danesi, Gianluca Ferrara e Giorgia Bracco sono le tre coppie che decideranno se continuare con il matrimonio o procedere con il divorzio. Curiosi di sapere come andrà?

Parliamo quindi della puntata di Matrimonio a Prima vista Italia, dedicata alla scelta: restare insieme o separarsi? Le tre coppie dell’edizione 2022 del programma, almeno di questa prima edizione, dell’anno, non hanno regalato clamorosi colpi di scena o cose particolari di cui parlare. Sono sembrate piuttosto normali e anche con tanta voglia di conoscersi e di provare questo esperimento e forse il finale è anche lo specchio di una edizione abbastanza tranquilla. Nessun grillo in testa per i protagonisti ma tanta voglia di mettersi realmente in gioco! E allora siete pronti per scoprire quale sarà il gran finale?

Antonio e Giorgia di Matrimonio a prima vista Italia 2022 sono rimasti insieme?

Antonio Quarta e Giorgia Rosati non sono partiti con il piede giusto. Antonio, salentino tipico, troppo vulcanico forse, ha travolto con il tuo entusiasmo Giorgia. La ragazza romana era felicissima di aver incontrato un bel salentino sulla sua strada, amando particolarmente i ragazzi del sud Italia. Ma ha iniziato a sospettare che Antonio fosse un po’ troppo convinto di doversi per forza innamorare. Tra i due ci sono state scintille e forse non c’è stato da subito il contatto fisico che lui avrebbe voluto ma alla fine, le cose sono andate meglio. A sorpresa un po’, visto che il percorso era stato pieno di ostacoli. Giorgia infatti si è trovata molto bene in Puglia, insieme a suo marito e successivamente, dopo aver passato dei giorni con lui, ha preso la decisione che in pochi si aspettavano. La ragazza infatti aveva detto di non essere molto attratta fisicamente da lui poi però a quanto pare, il suo avambraccio, ha lasciato il segno..-Giorgia e Antonio hanno deciso di restare insieme e di provarci quindi lasciano Matrimonio a Prima vista Italia da marito e moglie, come una coppia unita quindi. Non solo, Giorgia ha ipotizzato anche di poter avere presto un figlio con Antonio e noi glielo auguriamo.

Mattia e Cristina di Matrimonio a prima vista Italia 2022 sono rimasti sposati?

Mattia Viteritti e Cristina Cadei Danesi sono sembrati affiatati sin dal loro primo incontro. A parte la crisi di pianto che Cristina ha avuto pensando che Mattia fosse chissà quanto anziano. Ma in realtà già dopo le promesse, il giorno stesso del matrimonio, i due hanno trovato un bel feeling che è andato avanti nel corso di questo esperimento. E nonostante un breve periodo di distacco, alla fine Mattia e Cristina sono sembrati comunque molto uniti. I due nella puntata dedicata alla scelta si mostreranno sempre sorridenti, tra l’altro sarà possibile capire sin dall’inizio che hanno deciso di continuare a stare insieme visto che non si sono mai lasciati la mano. “Nonostante le paure e i dubbi ci siano ancora, non possono svanire in pochi giorni, vogliamo continuare a frequentarsi e vedere come va” ha commentato Mattia. Lieto fine quindi anche per questa coppia, in qualche modo gli esperti sono rimasti stupiti. “Hanno formato davvero un insieme” hanno commentato gli esperti.

Gianluca e Giorgia di Matrimonio a prima vista 2022 sono rimasti sposati?

Gianluca Ferrara e Giorgia Bracco la coppia del nord Italia, è arrivata alla scelta finale in modo sereno anche se gli esperti non avevano grandi aspettative. Erano preparati sia a un possibile divorzio che a una decisione diversa. Per Gianluca e Giorgia non è stato semplice questo esperimento, soprattutto vista la natura provocatrice di Gianluca che ha provato sin da subito a mettere in difficoltà la ragazza di Mondovì che ha saputo in tutti i modi tenergli testa. Entrambi raccontano che l’inizio non è stato semplice ma che poi le cose sono migliorate, anzi sono andate bene. Giorgia ha regalato un grande colpo di scena: dopo la battuta di Gianluca ( probabilmente un po’ per vendicarsi di quello che in passato ha fatto lui con lei) senza neppure salutare si è alzata ed è andata via. Gli esperti hanno avuto un colpo al cuore, non sapendo che cosa aspettarsi. Poi però è rientrata con un doppio regalo: delle bellissime foto del loro matrimonio, per iniziare una nuova pagina insieme!

Un vero successo quindi per gli esperti che in questa quinta edizione by Discovery Plus, hanno fatto centro. Tre coppie su tre, almeno per il momento, sono rimaste insieme, staremo a vedere un mese dopo, cosa accadrà!