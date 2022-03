Gianluca Ferrara e Giorgia Bracco sono ancora marito e moglie dopo Matrimonio a Prima vista Italia 2022?

Gianluca Ferrara e Giorgia Bracco dopo la scelta di Matrimonio a Prima vista Italia 2022, stanno ancora insieme? L’ultima puntata del programma di Discovery aveva un po’ stupito tutti i telespettatori che hanno visto in streaming gli episodi di questa stagione. Non era forse mai successo che ben tre coppie su tre decidessero di restare sposate e invece è accaduto. Ma mesi dopo quella prima scelta, le coppie protagoniste dell’esperimento, hanno riconfermato i loro sentimenti? Giorgia e Gianluca sono ancora sposati? E’ on line da pochi minuti il nono episodio di questa quinta stagione di Matrimonio a Prima vista Italia by Discovery e possiamo quindi raccontarvi, quello che è successo mesi dopo la scelta di Gianluca e Giorgia. Non ci si aspettava forse che i due decidessero di restare sposati, e a distanza di qualche mese, sono ancora marito e moglie? Scopriamolo insieme…

Matrimonio a prima vista Italia 2022: Gianluca e Giorgia sono ancora marito e moglie?

Arrivati nello studio del programma, i due raccontano quello che è successo tra loro dopo la scelta di restare marito e moglie e Giorgia spiega che ci sono stati momenti di alti e bassi. A volte litigavano molto di più di una coppia normale e questa cosa è stata destabilizzante. “Abbiamo avuto una forte discussione perchè io non gli ho risposto al cellulare, ero fuori con degli amici, ho mandato un messaggio e gli ho detto che lo avrei chiamato dopo ma il messaggio non gli è arrivato e lui si è molto arrabbiato” ha spiegato Giorgia, rivendicando però il suo poter scegliere di non rispondere. “Io non sapevo dove fosse, non sapevo cosa stesse facendo e mi sono preoccupato. E quando mi ha detto che ha visto che la chiamavo e che ha deciso di non rispondere, ci sono rimasto ancora più male” ha detto Gianluca. “Avrebbe potuto rispondere per un secondo, dirmi che era fuori e che mi avrebbe chiamato dopo” ha detto il falegname.

Rendendosi conto che Gianluca c’era rimasto male, Giorgia in quella occasione aveva quindi deciso di andare da lui a trovarlo per fargli una sorpresa. Poi un week end al mare però ha cambiato un po’ tutte le cose. Hanno infatti capito che non sentivano molto la necessità di stare insieme. “Da parte di entrambi mancava quella cosa in più che dovrebbe esserci tra due persone” ha detto Giorgia. In due mesi a quanto pare non era cambiato molto il sentimento.

Anche loro un po’ come Mattia e Cristina si sono chiesti se valesse la pena continuare o meno. E poi hanno deciso in modo condiviso di non stare più insieme. “E’ vero che ne abbiamo parlato, io ho dei tempi più lunghi, forse io non l’avrei interrotta quando ha deciso lui, forse lui non ci ha neanche provato quando io mi sono tirata indietro” ha detto Giorgia. I due si sono comunque chiariti e sono oggi in buoni rapporti, sono entrambi soddisfatti di aver fatto questo esperimento. La storia però è finita e sembra non esserci possibilità di ritorno. “Per noi siete veramente un enigma” hanno detto gli esperti.